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Выборы президента США ,  
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Верховный суд США признал за Трампом право баллотироваться в президенты

Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо о недопуске Трампа на праймериз
Сюжет
Выборы президента США
Верховный суд США отменил решение суда Колорадо, которое запрещало Дональду Трампу баллотироваться на пост президента США. Суд штата аргументировал это тем, что экс-президент был причастен к штурму Капитолия в январе 2021 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Верховный суд США постановил, что экс-президент страны и претендент на номинацию в кандидаты от Республиканской партии Дональд Трамп был ошибочно отстранен от участия в праймериз в штате Колорадо в 2023 году, следует из публикаций The Hill и The Guardian.

Верховный суд постановил, что только конгресс может исключать граждан из списка кандидатов на выборах президента.

«Это большая победа для Америки», — прокомментировал решение суда Трамп в медиа-платформе Truth Social.

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Hill пишет, что решение суда стало победой для Трампа и его сторонников накануне «Супервторника» (5 марта, так называется день, когда одновременно во многих штатах проходят праймериз), — его итоги могут гарантировать Трампу выдвижение от Республиканской партии.

«Попытка исключить Дональда Трампа из избирательного бюллетеня была чистым вмешательством в выборы со стороны левых, и [Национальный комитет Республиканской партии] RNC гордился тем, что боролся в Верховном суде вместе с кампанией президента Трампа и другими партнерами-республиканцами за сохранение права избирателей на то, чтобы их голоса были услышаны», — приводит Hill слова главы Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел. «Мы с нетерпением ожидаем продолжения борьбы и победы над демократами в суде в ближайшие месяцы», — сказала она.

Трампу по-прежнему грозит четыре уголовных дела, в том числе одно в Нью-Йорке, которое должно быть передано в суд позже в марте по поводу схемы с отмыванием денег во время предвыборной кампании 2016 года, упоминает Hill.

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В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо постановил, что Трамп не имеет права избираться на должность президента и должен быть вычеркнут из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате, поскольку он «участвовал в восстании», что запрещено 14-й поправкой к Конституции США. Под восстанием подразумевались обвинения Трампа в причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Решение Колорадо было новой интерпретацией третьего раздела 14-й поправки, которая запрещает повстанцам занимать государственные должности, передает Guardian. Принятая после Гражданской войны в США поправка никогда не использовалась для отстранения кандидата в президенты от должности.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену. Экс-президент выступил на митинге в Вашингтоне, отказался признавать поражение, утверждая, что итоги голосования были сфальсифицированы, и призвал сторонников к борьбе.

Беспорядки в здании Капитолия начались 6 января 2021 года. Тогда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, где в то время конгресс утверждал результаты президентских выборов. Сторонники экс-президента захватили здание, в ходе беспорядков погибли пять человек, пострадало 140 полицейских. Трамп назвал осужденных за участие в штурме заложниками.

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Дональд Трамп праймериз Республиканская партия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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