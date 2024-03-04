Верховный суд США признал за Трампом право баллотироваться в президенты

Верховный суд США отменил решение суда Колорадо, которое запрещало Дональду Трампу баллотироваться на пост президента США. Суд штата аргументировал это тем, что экс-президент был причастен к штурму Капитолия в январе 2021 года

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Верховный суд США постановил, что экс-президент страны и претендент на номинацию в кандидаты от Республиканской партии Дональд Трамп был ошибочно отстранен от участия в праймериз в штате Колорадо в 2023 году, следует из публикаций The Hill и The Guardian.

Верховный суд постановил, что только конгресс может исключать граждан из списка кандидатов на выборах президента.

«Это большая победа для Америки», — прокомментировал решение суда Трамп в медиа-платформе Truth Social.

Hill пишет, что решение суда стало победой для Трампа и его сторонников накануне «Супервторника» (5 марта, так называется день, когда одновременно во многих штатах проходят праймериз), — его итоги могут гарантировать Трампу выдвижение от Республиканской партии.

«Попытка исключить Дональда Трампа из избирательного бюллетеня была чистым вмешательством в выборы со стороны левых, и [Национальный комитет Республиканской партии] RNC гордился тем, что боролся в Верховном суде вместе с кампанией президента Трампа и другими партнерами-республиканцами за сохранение права избирателей на то, чтобы их голоса были услышаны», — приводит Hill слова главы Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел. «Мы с нетерпением ожидаем продолжения борьбы и победы над демократами в суде в ближайшие месяцы», — сказала она.

Трампу по-прежнему грозит четыре уголовных дела, в том числе одно в Нью-Йорке, которое должно быть передано в суд позже в марте по поводу схемы с отмыванием денег во время предвыборной кампании 2016 года, упоминает Hill.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо постановил, что Трамп не имеет права избираться на должность президента и должен быть вычеркнут из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате, поскольку он «участвовал в восстании», что запрещено 14-й поправкой к Конституции США. Под восстанием подразумевались обвинения Трампа в причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Решение Колорадо было новой интерпретацией третьего раздела 14-й поправки, которая запрещает повстанцам занимать государственные должности, передает Guardian. Принятая после Гражданской войны в США поправка никогда не использовалась для отстранения кандидата в президенты от должности.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену. Экс-президент выступил на митинге в Вашингтоне, отказался признавать поражение, утверждая, что итоги голосования были сфальсифицированы, и призвал сторонников к борьбе.

Беспорядки в здании Капитолия начались 6 января 2021 года. Тогда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, где в то время конгресс утверждал результаты президентских выборов. Сторонники экс-президента захватили здание, в ходе беспорядков погибли пять человек, пострадало 140 полицейских. Трамп назвал осужденных за участие в штурме заложниками.