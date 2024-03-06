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Выборы президента США ,  
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Трамп оценил свою победу на праймериз в «супервторник»

Трамп счел воодушевляющей свою победу на праймериз в «супервторник»
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jay Paul / Reuters)

Экс-президент США Дональд Трамп назвал «воодушевляющей» свою предварительную победу на президентских праймериз и кокусах Республиканской партии в 13 американских штатах. Трансляцию его встречи со сторонниками во Флориде вел телеканал Fox News в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Этот день называют «супервторником» не просто так. Это был прекрасный день и вечер, невероятный миг в истории нашей страны. Это также было грустно во многих отношениях, но в то же время и воодушевляюще, поскольку мы собираемся сделать нечто, чего, честно говоря, никто уже давно не может сделать», — сказал он.

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Дональд Трамп

Праймериз и кокусы республиканцев в «супервторник» 5 марта прошли в 15 штатах: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Разыгрывалось в общей сложности 865 голосов делегатов — или около трети от их общего числа, 2429.

Как отмечает Fox News, подсчет голосов еще продолжается. Главный соперник Трампа — бывший постпред при ООН Никки Хейли в этот же день одержала победу только в одном штате — Вермонте, уточняет канал. В общей сложности она победила в двух регионах (кроме Вермонта это округ Колумбия, где находится Вашингтон). Еще в двух штатах — Аляске и Юте — результат кокусов не определен, в последнем лидирует Трамп, отмечает Associated Press.

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Трамп и до «супервторника» лидировал в борьбе за право представлять Республиканскую партию на президентских выборах — с 273 голосами делегатов против 43 у Хейли. Последняя заявила, что останется в президентской гонке по крайней мере до «супервторника», пишет Fox News. По данным канала, политик пока не делала заявлений относительно результатов голосования.

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В то же время штаб Хейли выступил с заявлением. «Для нас большая честь получить сегодня поддержку миллионов американцев по всей стране, в том числе в Вермонте, где Никки стала первой женщиной-республиканкой, выигравшей два президентских праймериз», — говорится в нем.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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