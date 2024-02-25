Дональд Трамп разгромил Никки Хейли в ее «домашнем» штате
Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на праймериз республиканцев в Южной Каролине, которые прошли 24 февраля, сообщает СNN. Победа политика — серьезный удар по его основному конкуренту Никки Хейли, занимавшей должность губернатора штата с 2011 по 2017 годы.
После подсчета 50% бюллетеней Трамп получает 60,4% голосов, а Хейли — 38,9%. Еще один кандидат, бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли набрал лишь 0,1%. Незначительное число голосов также получили ранее покинувшие гонку Крис Кристи, Рон Десантис и Вивек Рамасвами. Дело в том, что бюллетени были отпечатаны еще до того, как политики объявили о решении снять свои кандидатуры с выборов.
Согласно законодательству штата, проголосовать могли не только избиратели, зарегистрированные в качестве сторонников Республиканской партии, но и сторонники демократов, не проголосовавшие в собственных праймериз 3 февраля, а также независимые избиратели, которые не причисляют себя ни к одной из партий.
Насколько Трамп приблизился к официальному выдвижению на пост президента
По прогнозам CNN, бывший глава государства получает 38 из 50 голосов делегатов от Южной Каролины, которые будут выбирать кандидата в президенты от партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин) 15–18 июля. Хейли не получила поддержки ни одного делегата делегатов.
Ранее праймериз и кокусы прошли в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде. По итогам голосования в четырех штатах Трамп заручился поддержкой по меньшей мере 100 делегатов. Для официального выдвижения от Республиканской партии одному из претендентов необходимо набрать не менее 1215 голосов.
Голосование в «пальмовом штате» традиционно считается одним из наиболее решающих на первом этапе президентской гонки. В 10 из 11 прошлых избирательных циклов республиканцы, победившие на праймериз в Южной Каролине, в конечном итоге выдвигались своей партией в качестве официальных кандидатов на пост президента.
Что такое кокусы и праймериз
Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени.
По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения в кандидаты одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.
Как поражение в Южной Каролине повлияет на кампанию Никки Хейли
Еще до проведения праймериз в Южной Каролине Никки Хейли заявила, что для того, чтобы остаться в борьбе за президентское кресло, ей вовсе не обязательна победа в «домашнем» штате, жители которого дважды избирали ее губернатором. «Я не боюсь возмездия Трампа. Я ничего от него не жду. Меня совершенно не беспокоит моя будущая политическая карьера», — рассказала она на встрече со сторонниками 20 февраля.
Впрочем, как отмечает New York Times, чтобы действительно составить Трампу серьезную конкуренцию, Хейли нужно было улучшить свой результат по сравнению с праймериз в Нью-Гемпшире, где она набрала около 43%.
Голосование в Южной Каролине стало для Хейли первым прямым столкновением с Трампом с конца января. В начале февраля политик не стала участвовать в кокусах в Неваде, где разыгрывались голоса делегатов, и вместо этого выдвинулась на никак не влияющие на ее выдвижение праймериз, организованные властями штатов. Но даже в необязательном голосовании она уступила графе «против всех».
Politico пишет, что Хейли делает ставку на умеренных и обеспеченных республиканцев, а также независимых избирателей и сторонников Демпартии, противящихся возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Тогда как Трамп опирается на рабочий класс — ключевой для республиканцев электорат. Более того, большинство ключевых членов партии либо уже публично поддержали экс-президента, либо боятся ему перечить, отмечает издание.
При этом Хейли категорически отвергает любые спекуляции о том, что она метит на роль вице-президента в потенциальной администрации Трампа. Хотя в годы его первого президентства политик занимала должность постоянного представителя США при ООН, она заявила, что не согласится сняться с президентской гонки в обмен на возможную должность в новом правительстве.
Никки Хейли обозначила, что не станет снимать свою кандидатуру с выборов — по крайней мере до «супервторника» 5 марта, когда праймериз и кокусы республиканцев пройдут сразу в 15 штатах и одной островной территории США: Алабаме, Аляске, Американском Самоа, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Всего за один день будет разыграно 874 из 2429 делегатов — не исключено, что уже к утру 6 марта Трамп станет практически безальтернативным кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы