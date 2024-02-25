Дональд Трамп разгромил Никки Хейли в ее «домашнем» штате

Дональд Трамп продолжил серию побед в праймериз, набрав большинство голосов в Южной Каролине. Несмотря на поражение в «домашнем» штате, его единственный сильный соперник — Никки Хейли — не планирует сниматься с гонки

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на праймериз республиканцев в Южной Каролине, которые прошли 24 февраля, сообщает СNN. Победа политика — серьезный удар по его основному конкуренту Никки Хейли, занимавшей должность губернатора штата с 2011 по 2017 годы.

После подсчета 50% бюллетеней Трамп получает 60,4% голосов, а Хейли — 38,9%. Еще один кандидат, бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли набрал лишь 0,1%. Незначительное число голосов также получили ранее покинувшие гонку Крис Кристи, Рон Десантис и Вивек Рамасвами. Дело в том, что бюллетени были отпечатаны еще до того, как политики объявили о решении снять свои кандидатуры с выборов.

Согласно законодательству штата, проголосовать могли не только избиратели, зарегистрированные в качестве сторонников Республиканской партии, но и сторонники демократов, не проголосовавшие в собственных праймериз 3 февраля, а также независимые избиратели, которые не причисляют себя ни к одной из партий.

Насколько Трамп приблизился к официальному выдвижению на пост президента

По прогнозам CNN, бывший глава государства получает 38 из 50 голосов делегатов от Южной Каролины, которые будут выбирать кандидата в президенты от партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин) 15–18 июля. Хейли не получила поддержки ни одного делегата делегатов.

Ранее праймериз и кокусы прошли в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде. По итогам голосования в четырех штатах Трамп заручился поддержкой по меньшей мере 100 делегатов. Для официального выдвижения от Республиканской партии одному из претендентов необходимо набрать не менее 1215 голосов.

Голосование в «пальмовом штате» традиционно считается одним из наиболее решающих на первом этапе президентской гонки. В 10 из 11 прошлых избирательных циклов республиканцы, победившие на праймериз в Южной Каролине, в конечном итоге выдвигались своей партией в качестве официальных кандидатов на пост президента.

Что такое кокусы и праймериз Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени. По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения в кандидаты одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.

Как поражение в Южной Каролине повлияет на кампанию Никки Хейли

Еще до проведения праймериз в Южной Каролине Никки Хейли заявила, что для того, чтобы остаться в борьбе за президентское кресло, ей вовсе не обязательна победа в «домашнем» штате, жители которого дважды избирали ее губернатором. «Я не боюсь возмездия Трампа. Я ничего от него не жду. Меня совершенно не беспокоит моя будущая политическая карьера», — рассказала она на встрече со сторонниками 20 февраля.

Впрочем, как отмечает New York Times, чтобы действительно составить Трампу серьезную конкуренцию, Хейли нужно было улучшить свой результат по сравнению с праймериз в Нью-Гемпшире, где она набрала около 43%.

Голосование в Южной Каролине стало для Хейли первым прямым столкновением с Трампом с конца января. В начале февраля политик не стала участвовать в кокусах в Неваде, где разыгрывались голоса делегатов, и вместо этого выдвинулась на никак не влияющие на ее выдвижение праймериз, организованные властями штатов. Но даже в необязательном голосовании она уступила графе «против всех».

Politico пишет, что Хейли делает ставку на умеренных и обеспеченных республиканцев, а также независимых избирателей и сторонников Демпартии, противящихся возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Тогда как Трамп опирается на рабочий класс — ключевой для республиканцев электорат. Более того, большинство ключевых членов партии либо уже публично поддержали экс-президента, либо боятся ему перечить, отмечает издание.

При этом Хейли категорически отвергает любые спекуляции о том, что она метит на роль вице-президента в потенциальной администрации Трампа. Хотя в годы его первого президентства политик занимала должность постоянного представителя США при ООН, она заявила, что не согласится сняться с президентской гонки в обмен на возможную должность в новом правительстве.

Никки Хейли обозначила, что не станет снимать свою кандидатуру с выборов — по крайней мере до «супервторника» 5 марта, когда праймериз и кокусы республиканцев пройдут сразу в 15 штатах и одной островной территории США: Алабаме, Аляске, Американском Самоа, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Всего за один день будет разыграно 874 из 2429 делегатов — не исключено, что уже к утру 6 марта Трамп станет практически безальтернативным кандидатом в президенты от Республиканской партии.