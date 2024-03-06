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Политика ,  
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Кремль выступил за диалог с Кишиневом «до последнего»

Песков: Россия готова помогать Приднестровью, но выступает за диалог с Кишиневом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Россия готова помочь Приднестровью в случае необходимости, однако власти страны считают, что все проблемы следует «до последнего» решать с помощью диалога. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание. Первые».

«Люди, которые живут в Приднестровье, живут в очень тяжелых условиях. Им, конечно же, во многом нужна помощь. Россия открыта для этой помощи, но мы любые проблемы предпочитаем решать до последнего путем диалога, политического диалога», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что Москва «всегда выступала и выступает за реанимацию нашего общения с властями Кишинева», однако там сейчас находятся у власти люди, которые отвергают идею диалога с Россией.

Проблема Приднестровья сейчас актуальна, но ситуация далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной, заключил пресс-секретарь президента.

Власти Приднестровья требуют от Кишинева признать независимость республики. В конце февраля в регионе прошел первый за 18 лет съезд народных депутатов всех уровней, где, в частности, была принята декларация с обращением к российским Совету Федерации и Госдуме.

Участники съезда обратились к палатам парламента «с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы». В другой резолюции они обвинили молдавские власти в «беспрецедентном экономическом давлении» на республику и заявили об отсутствии механизмов для разрешения ситуации.

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МИД России в ответ на обращение участников съезда назвал защиту интересов жителей Приднестровья приоритетом страны. «Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — отметили в ведомстве.

Власти Молдавии рассчитывают на объединение двух берегов Днестра. В начале марта президент страны Майя Санду сказала, что считает начало переговоров о вступлении государства в ЕС историческим шансом сделать это.

В то же время Кишинев отказался от организации референдума по вступлению в ЕС на территории региона, пояснив, что его не контролируют официальные власти. Руководство Приднестровья осудило Кишинев за подачу заявки на членство в Евросоюзе.

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Теги
Приднестровье Дмитрий Песков Молдавия
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