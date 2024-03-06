 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков предсказал, что трудности в отношениях России и Армении пройдут

Песков: уверен, что трудности в отношениях России и Армении пройдут
Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости
Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Трудности в отношениях России и Армении пройдут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», сообщает ТАСС.

По словам Пескова, связи между соседними странами иногда могут быть натянутыми.

«Здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность, политическая дальновидность лидеров двух стран — с нашей стороны она тоже есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности — они пройдут», — сказал Песков.

В Кремле назвали возможный формат встречи Путина и Пашиняна в Петербурге
Политика
Никол Пашинян и Владимир Путин

Россия и Армения имеют разногласия по нескольким вопросам. В феврале 2024 года армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о фактической заморозке участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности. Премьер заявил, что ОДКБ не выполняет свои обязательства в отношении Армении, а Ереван уже длительное время не участвует в мероприятиях структуры.

В Кремле ответили, что такого формата выхода из организации не существует. Дмитрий Песков отметил, что не видит ясности в позиции Армении по вопросу ОДКБ.

В начале марта глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ждет окончательного решения Еревана по членству в организации. Российские власти хотят, чтобы «армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить», добавил Лавров.

Читайте на РБК Pro
Когда протокол совещания превращается в другой документ и в чем риск
Каким станет мир без cookies и чем ответят рекламодатели
Нейросети прямо сейчас меняют туристическую отрасль. На что они способны
Гонка зарплат и экономия потребителей: что ждет акции «О'кей» и «Магнита»

Кроме того, в феврале премьер Пашинян заявил, что Армения не поддерживает Россию в конфликте с Киевом. В Кремле в ответ также заявили о противоположных взглядах Москвы и Еревана на боевые действия на Украине.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
Дмитрий Песков Россия Армения
Материалы по теме
Лавров заявил о необходимости окончательного решения Армении по ОДКБ
Политика
Кремль заявил об отсутствии ясности в позиции Армении по ОДКБ
Политика
Кремль признал противоположные взгляды с Арменией на конфликт на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 05 мар, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 05 мар, 16:25
Глава Росатома обсудил с МАГАТЭ безопасный запуск ЗАЭС Политика, 14:33
Финский премьер предложил обсудить разрешение транзита ядерного оружия Политика, 14:23
Шведский телеканал узнал дату вступления страны в НАТО Политика, 14:23
Когда протокол совещания превращается в другой документ и в чем риск Pro, 14:19
Как прошел деловой завтрак для лидеров индустрии ставок РБК Events, 14:17
Песков предсказал, что трудности в отношениях России и Армении пройдут Политика, 14:14
РБК перезапускает посвященный индустрии франчайзинга раздел Отрасли, 14:09
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Тушить резервуары на Михайловском ГОКе отправили два пожарных поезда Политика, 14:09
Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия в Северной Европе Политика, 14:05
Американский ученый назвал три фактора для кризиса в любом государстве Политика, 14:04
Пропустившая Спартакиаду фигуристка Косторная возобновила тренировки Спорт, 14:00
Возле нефтехранилища под Воронежем произошел взрыв Политика, 13:58
Хуснуллин назвал условия и сроки восстановления Авдеевки Политика, 13:47
Совет Федерации одобрил закон о внешних расчетах в ЦФА Крипто, 13:44