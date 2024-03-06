Песков: уверен, что трудности в отношениях России и Армении пройдут

Песков предсказал, что трудности в отношениях России и Армении пройдут

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Трудности в отношениях России и Армении пройдут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», сообщает ТАСС.

По словам Пескова, связи между соседними странами иногда могут быть натянутыми.

«Здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность, политическая дальновидность лидеров двух стран — с нашей стороны она тоже есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности — они пройдут», — сказал Песков.

Россия и Армения имеют разногласия по нескольким вопросам. В феврале 2024 года армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о фактической заморозке участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности. Премьер заявил, что ОДКБ не выполняет свои обязательства в отношении Армении, а Ереван уже длительное время не участвует в мероприятиях структуры.

В Кремле ответили, что такого формата выхода из организации не существует. Дмитрий Песков отметил, что не видит ясности в позиции Армении по вопросу ОДКБ.

В начале марта глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ждет окончательного решения Еревана по членству в организации. Российские власти хотят, чтобы «армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить», добавил Лавров.

Кроме того, в феврале премьер Пашинян заявил, что Армения не поддерживает Россию в конфликте с Киевом. В Кремле в ответ также заявили о противоположных взглядах Москвы и Еревана на боевые действия на Украине.