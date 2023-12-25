Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммита ЕАЭС в Петербурге

В Кремле назвали возможный формат встречи Путина и Пашиняна в Петербурге

Никол Пашинян и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и СНГ в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящего мероприятия», — сказал Песков в ответ на вопрос, будут ли между лидерами двух стран отдельные переговоры.

Ранее аппарат главы армянского правительства объявил, что Пашинян отправился с двухдневным рабочим визитом в Россию. 25 декабря он примет участие в заседании ЕАЭС, а 26 декабря — в неформальном саммите СНГ. В российском МИДе говорили, что в Кремле рассчитывают на визит премьера Армении в Петербург и «неизменно готовы решать все возникающие темы в спокойном, профессиональном и партнерском ключе».

В октябре Пашинян пропустил саммит лидеров стран СНГ, который проходил в Бишкеке. Также он отказался от участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое прошло 23 ноября в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил премьеру Армении «не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию». Пашинян отвергал предположения, что он готовит почву для выхода республики из ОДКБ.