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Политика ,  
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Лавров заявил о необходимости окончательного решения Армении по ОДКБ

Лавров: Москва ждет окончательного решения Армении по ее участию в ОДКБ
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Москва ждет окончательного решения Армении по своему участию в ОДКБ, заявил на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы ждем, когда нам всем официально подтвердят, какое же будет окончательное решение. Говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре заморозим, де-юре выйдем. ЕврАзЭС нам пока интересен, потому что мы оттуда что-то получаем», — сказал министр в ходе пресс-конференции. По его словам, «складывается не очень приглядная картина».

Он также отметил, что Россия хотела бы, чтобы «армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить» и выполнять договоренности с Москвой в рамках ряда интеграционных структур. По словам Лаврова, руководство Армении решило сделать ставку на третьи страны, «которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией».

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Никол Пашинян (в центре)

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональное международное объединение, основанное в 1992 году главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Позже Баку, Тбилиси и Ташкент вышли из состава организации. На сегодняшний день в ОДКБ состоят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Так армянский лидер ответил на вопрос журналиста телеканала France 24, собирается ли он вывести Армению из организации, в которой «доминирует Россия». Пашинян также указал на то, что, по его мнению, Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана.

В секретариате ОДКБ и Кремле после слов армянского премьера заявили, что не получали от Еревана официального заявления о заморозке членства. 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режима «заморозки» членства в ОДКБ юридически не существует, и отметил отсутствие ясности позиции руководства Армении по вопросу участия в интеграционном объединении.

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Два дня спустя, 28 февраля, Пашинян сказал, что Ереван заморозит свое членство в ОДКБ де-юре, если организация не выполнит свои обязательства. «Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре», — отметил премьер.

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МИД Лавров Армения ОДКБ
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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