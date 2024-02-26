Кремль заявил об отсутствии ясности в позиции Армении по ОДБК
Юридически режима «заморозки» членства в ОДКБ, о котором заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, не существует, у Кремля пока нет полной ясности по позиции Еревана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«Пока не появилось ясности. Здесь у нас достаточно частые контакты с армянскими партнерами. Конечно, мы будем это прояснять. Если исходить из документов — такого режима де-юре не существует в формате ОДКБ», — пояснил Песков. «Будем выяснять», — заключил он.
Премьер Армении Никол Пашинян 23 февраля заявил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас заморожено. Так он ответил на вопрос ведущего, собирается ли Пашинян вывести Армению из организации, в которой «доминирует Россия».
По словам армянского премьера, Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021–2022 годах, и страна не могла оставить это без внимания. В связи с этим участие Армении в договоре приостановлено.
У Пашиняна поинтересовались, возможно ли закрытие российской военной базы на территории Армении. Премьер тогда ответил, что этот вопрос не стоит на повестке.
В секретариате ОДКБ и в Кремле заявили, что не получали от армянской стороны официального заявления о заморозке членства. В ОДКБ предположили, что слова Пашиняна относились к тому, что в последнее время страна не принимает участие в мероприятиях, которые проводит объединение. Песков сообщил, что Москва обратится к Еревану с просьбой прояснить значение слов Пашиняна.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональное международное объединение, основанное в 1992 году главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Позже Баку, Тбилиси и Ташкент вышли из состава организации. На сегодняшний день в ОДКБ состоят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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