 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль заявил об отсутствии ясности в позиции Армении по ОДБК

Песков: режима заморозки участия Армении в ОДКБ юридически не существует
Никол Пашинян (в центре)
Никол Пашинян (в центре) (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Юридически режима «заморозки» членства в ОДКБ, о котором заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, не существует, у Кремля пока нет полной ясности по позиции Еревана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Пока не появилось ясности. Здесь у нас достаточно частые контакты с армянскими партнерами. Конечно, мы будем это прояснять. Если исходить из документов — такого режима де-юре не существует в формате ОДКБ», — пояснил Песков. «Будем выяснять», — заключил он.

Премьер Армении Никол Пашинян 23 февраля заявил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас заморожено. Так он ответил на вопрос ведущего, собирается ли Пашинян вывести Армению из организации, в которой «доминирует Россия».

Лукашенко заявил, что ОДКБ «не рухнет» без Армении
Политика
Александр Лукашенко

По словам армянского премьера, Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021–2022 годах, и страна не могла оставить это без внимания. В связи с этим участие Армении в договоре приостановлено.

У Пашиняна поинтересовались, возможно ли закрытие российской военной базы на территории Армении. Премьер тогда ответил, что этот вопрос не стоит на повестке.

В секретариате ОДКБ и в Кремле заявили, что не получали от армянской стороны официального заявления о заморозке членства. В ОДКБ предположили, что слова Пашиняна относились к тому, что в последнее время страна не принимает участие в мероприятиях, которые проводит объединение. Песков сообщил, что Москва обратится к Еревану с просьбой прояснить значение слов Пашиняна.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональное международное объединение, основанное в 1992 году главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Позже Баку, Тбилиси и Ташкент вышли из состава организации. На сегодняшний день в ОДКБ состоят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Армения Никол Пашинян ОДКБ
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Евросоюз объявил о планах по сближению с Арменией
Политика
Кремль попросит у Армении разъяснить заявления о заморозке участия в ОДКБ
Политика
В ОДКБ заявили, что не получали заявления Армении о заморозке членства
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Путин подписал закон о самозапрете на кредиты Финансы, 14:13
АСВ оценило объем средств на электронных кошельках QIWI Банка Финансы, 14:09
Путин по телефону поздравил Эрдогана с 70-летним юбилеем Политика, 14:07
«Кристаллу» отказали в регистрации абсента «Шаман» из-за псевдонима певца Бизнес, 14:00
Таможня штрафует покупателей «серых» товаров и наращивает экспорт: обзор Pro, 13:56
На льду Амура между Россией и Китаем устроили автогонки. Видео Общество, 13:52
Поел и сразу подобрел: как еда влияет на настроение Pro, 13:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Не только ETF. Как розничные трейдеры повлияли на рост крипторынка Крипто, 13:48
В Новой Зеландии во время ралли погибли 15-летний гонщик и его штурман Спорт, 13:47
В Израиле раскрыли сроки эвакуации палестинцев с юга сектора Газа Политика, 13:45
Красноярский бар «Элтон» закрылся после жалоб и рейда полиции Политика, 13:41
Смешные продажи: зачем веселить клиентов в b2b Pro, 13:39
Кремль оценил новые санкции США и Евросоюза против России Политика, 13:39
Российские войска заняли Ласточкино Политика, 13:29