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Военная операция на Украине ,  
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Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию для обсуждения Запорожской АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится в Россию, чтобы на следующей неделе провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Alarabiya со ссылкой на слова Гросси, сказанные в эфире RFI.

Гросси сообщил французской радиостанции в интервью, что рассмотрит «любое влияние на работу АЭС», которую лично посетит в среду.

О поездке в Россию МАГАТЭ сообщало еще 1 февраля. Глава организации прибудет «для обсуждения вопросов безопасности» станции, говорится в сообщении.

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Запорожская АЭС

МАГАТЭ отметило, что персонал АЭС в настоящее время включает бывших сотрудников «Энергоатома», которые приняли российское гражданство и подписали трудовые договоры с российской организацией, управляющей станцией, а также лиц, направленных туда из России.

Международное агентство также сообщило, что группа его экспертов, дислоцированная на АЭС, была в четверг проинформирована, что «на электростанции достаточно сертифицированного персонала и все должности заполнены».

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские силы контролируют ее с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России АЭС передали в собственность государству. Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. И хотя все реакторы остановлены, на ней остаются десятки тонн радиоактивных материалов. С 1 сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно присутствуют инспекторы от агентства, чья задача — наблюдение и оценка состояния ее безопасности.

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