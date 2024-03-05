МИД сообщил о планах Гросси провести в России встречи на высоком уровне
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проведет во время визита в Россию ряд встреч на высоком уровне, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
По ее словам, Гросси планирует приехать в страну «в ближайшее время» для обсуждения дальнейшего взаимодействия России с МАГАТЭ.
«В рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне. Для поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы также рабочие консультации», — говорится в заявлении Захаровой.
В начале февраля Гросси сообщил, что отправится в Россию, чтобы провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил, что рассмотрит «любое влияние на работу АЭС».
Гросси не исключал вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в феврале говорил, что дату встречи Путина и гендиректора МАГАТЭ пока не назначили.
ЗАЭС расположена в Энергодаре Запорожской области (регион был включен в состав России осенью 2022 года, станция находится под контролем российской стороны с февраля того же года). Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Из-за этой угрозы на территории объекта с сентября 2022 года находится миссия МАГАТЭ.
7 февраля гендиректор МАГАТЭ посетил станцию, после чего заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС улучшается. При этом Гросси отметил, что нельзя забывать о ходе военного конфликта вокруг. Он уточнил, что имеет в виду возможные отключения электроэнергии и атаки, которые могут повлечь нарушение физической целостности компонентов станции.
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