Россия сообщила МАГАТЭ о минах в районе Запорожской АЭС

Запорожская АЭС (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Российская сторона проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о минных заграждениях вокруг Запорожской АЭС, установленных для защиты от украинских диверсантов, говорится в ноте постоянного представительства России при международных организациях в Вене.

«Расположенные между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС (ЗАЭС) минные заграждения не представляют никакой угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам Секретариата МАГАТЭ», — уточнили в документе.

Как добавили в представительстве, нахождение мин в закрытой буферной зоне, доступ в которую «имеет ограниченный характер», обусловлено «необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов». Дипломаты отметили, что установка мин для защиты ЗАЭС не противоречит рекомендациям МАГАТЭ.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре Запорожской области (регион был включен в состав России осенью 2022 года). Российская и украинская стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Из-за этой угрозы на территории объекта с сентября 2022 года находится миссия МАГАТЭ.



Агентство в начале сентября 2023 года сообщило, что на станции сократят численность персонала до минимальной из-за активизации военных действий в регионе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси позже в том же месяце заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС несколько улучшилась, но все еще остается сложной. Российское Минобороны в ноябре подтвердило, что число атак на ЗАЭС снизилось по сравнению с временем начала спецоперации.