Гросси заявил об отключении Запорожской АЭС от последней резервной линии
Запорожскую АЭС отключили от последнего внешнего резервного источника электропитания. Электроэнергию станция получает от одной линии напряжением 750 кВ, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на странице агентства в соцсети Х (ранее Twitter).
«Запорожская АЭС потеряла соединение с последней резервной внешней линией электропередачи и получает необходимую электроэнергию от одной линии напряжением 750 кВ», — говорится в сообщении.
По словам Гросси, сложившаяся ситуация подчеркивает неустойчивое состояние с ядерной безопасностью на станции.
В начале февраля гендиректор МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской АЭС улучшается. Однако отключения электроэнергии возможны из-за повреждения станции в ходе военного конфликта, подчеркнул он.
3 февраля 2024 года Россия сообщила агентству об установленных минных заграждениях между внешними и внутренними периметрами Запорожской АЭС. Ограждения необходимы для защиты от украинских диверсантов, отметило постоянное представительство России при международных организациях в Вене. Установка минных заграждений, подчеркнули дипломаты, не противоречит рекомендациям МАГАТЭ.
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