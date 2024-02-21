 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гросси заявил об отключении Запорожской АЭС от последней резервной линии

Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожскую АЭС отключили от последней резервной линии
Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на Запорожскую АЭС
Вид на Запорожскую АЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Запорожскую АЭС отключили от последнего внешнего резервного источника электропитания. Электроэнергию станция получает от одной линии напряжением 750 кВ, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на странице агентства в соцсети Х (ранее Twitter).

«Запорожская АЭС потеряла соединение с последней резервной внешней линией электропередачи и получает необходимую электроэнергию от одной линии напряжением 750 кВ», — говорится в сообщении.

По словам Гросси, сложившаяся ситуация подчеркивает неустойчивое состояние с ядерной безопасностью на станции.

Гросси заявил об улучшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
Политика
Вид на Запорожскую АЭС

В начале февраля гендиректор МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской АЭС улучшается. Однако отключения электроэнергии возможны из-за повреждения станции в ходе военного конфликта, подчеркнул он.

3 февраля 2024 года Россия сообщила агентству об установленных минных заграждениях между внешними и внутренними периметрами Запорожской АЭС. Ограждения необходимы для защиты от украинских диверсантов, отметило постоянное представительство России при международных организациях в Вене. Установка минных заграждений, подчеркнули дипломаты, не противоречит рекомендациям МАГАТЭ.

Гросси заявил об отключении Запорожской АЭС от последней резервной линии
Гросси заявил об отключении Запорожской АЭС от последней резервной линии

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Теги
Рафаэль Гросси АЭС Запорожская АЭС Военная операция на Украине
Материалы по теме
Гросси заявил об улучшении ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС
Политика
Гросси рассказал про обещание Зеленского не атаковать Запорожскую АЭС
Политика
Глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 16:39
СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за подложного банкротства Финансы, 18:21
Токаев предложил Путину провести следующие «Игры будущего» в Казахстане Политика, 18:20
АСВ назвало сроки рассмотрения заявок от владельцев QIWI-кошельков Финансы, 18:18
МВД опровергло информацию о массовых ошибках в загранпаспортах Общество, 18:15
Зеленский предложил Дуде и Туску увидеться на границе Политика, 18:13
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 18:12
Что делать, если у моего банка отозвали лицензию: нужно ли платить кредит и что делать с вкладом Инвестиции, 18:06
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Гросси заявил об отключении Запорожской АЭС от последней резервной линии Политика, 18:02
ЕС согласовал санкции против Индии и Китая за «связи с Россией» Экономика, 17:58
Госдума одобрила внесение в реестр недвижимости сведений о бывшей семье Недвижимость, 17:57
В ЕС анонсировали новый пакет санкций до утверждения предыдущего Политика, 17:53
Режиссер «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time Life, 17:51
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Политика, 17:48
Школьника задержали за поджог вывески офиса «Единой России» в Подмосковье Политика, 17:44