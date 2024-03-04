Президент Литвы призвал чиновников не делать «апокалиптических заявлений»

Гитанас Науседа (Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Публичным лицам следует избегать «апокалиптических заявлений», негативно влияющих на настроения в обществе, несмотря на напряженную ситуацию в области безопасности, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Delfi.

Угрозы безопасности Литвы, по словам президента, не исчезли сами собой, но реагировать на процессы и события следует адекватно, «без апокалиптических заявлений». По его словам, нужно просто принимать необходимые решения.

«Это способно вызвать такой страх, что он практически парализует способность человека к продуктивным действиям», — подчеркнул глава государства.

В конце февраля Венгрия последней из стран — членов НАТО одобрила заявку Швеции на вступление в блок. После этого посол Литвы в Стокгольме Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море станет «внутренним морем НАТО» и, «если Россия осмелится бросить вызов НАТО», Калининград «будет нейтрализован» в первую очередь.

В Кремле в ответ заявили, что расширение НАТО и такая риторика вызывают обеспокоенность и могут стать основанием для дополнительных мер для обеспечения безопасности России.

После этого армия Литвы заверила граждан, что в ближайшее время «войны не будет». В своем заявлении вооруженные силы страны привели два критерия для оценки риска нападения на нее.

«Сегодня военная техника не ориентирована на литовские границы с вражескими странами, соответственно второй критерий — намерение ее использовать — тоже не выполнен, поэтому войны сегодня и завтра не будет», — говорилось в сообщении армии.

В вооруженных силах назвали подготовку к войне, «скорее всего», прямой задачей каждого гражданина Литвы. В заключение армия предложила обществу «подготовиться к той войне, которой не будет сегодня, которой не будет завтра или послезавтра».

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года подчеркнул, что у страны нет «никаких резонов» и «никакого интереса» воевать со странами НАТО.