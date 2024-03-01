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Политика ,  
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Армия Литвы заявила, что «сегодня войны не будет»

Армия Литвы заверила граждан, что в ближайшее время войны не ожидается
Армия Литвы заверила граждан, что в ближайшее время «войны не будет», отметив, что ситуация со скоплением военной техники на ее границах не изменилась с 2022-го. В то же время подготовка к войне обязательна, подчеркнули там
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Армия Литвы заверила граждан, что в ближайшее время «войны не будет», назвав два критерия, по которым можно оценить риск нападения на страну.

«Сегодня военная техника не ориентирована на литовские границы с вражескими странами, соответственно второй критерий — намерение ее использовать — тоже не выполнен, поэтому войны сегодня и завтра не будет», — говорится в публикации литовской армии в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По данным литовской военной разведки, ситуация с концентрацией военных сил у ее границ не меняется с 2022 года. При этом, подчеркнули в армии Литвы, подготовка к войне обязательна.

«Подготовка к войне — это ежедневный долг и прямая задача военных, а, скорее всего, и каждого гражданина страны. <...> Новая военная техника, вооружение и техника, а также дорогостоящие учения — не пустая трата денег, потому что во время войны дыры без военной техники и должной подготовки забиваются жизнями солдат», — пояснили в вооруженных силах Литвы.

«Подготовка к войне — это самый прямой путь к миру, не только латинская пословица, но и общечеловеческая идея. Давайте подготовимся к той войне, которой не будет сегодня, которой не будет завтра или послезавтра», — заключили в литовской армии.

Посол Литвы пригрозил «нейтрализовать Калининград»
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В конце февраля, после того как Венгрия последней из стран — членов НАТО одобрила заявку Швеции на вступление в блок, посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море станет «внутренним морем НАТО» и, «если Россия осмелится бросить вызов НАТО», то Калининград «будет нейтрализован» в первую очередь.

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В Кремле заявили, что расширение НАТО и подобная риторика вызывают обеспокоенность и могут стать основанием для дополнительных мер для обеспечения безопасности России.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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