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Военная операция на Украине ,  
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Медведев счел невозможными переговоры с действующим руководством Украины

Медведев: переговоры с действующим руководством Украины невозможны
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Переговоры России с действующим украинским руководством невозможны, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая с лекцией «Географические и стратегические границы» на марафоне общества «Знание».

«Все прекрасно понимают, что мы никогда не откажемся от наших земель. Поэтому переговоры [по Украине] с какими-то новыми людьми возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил», — сказал он.

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Переговоры между Россией и Украиной начались вскоре после начала военной операции в феврале 2022 года. Стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии и несколько — по видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Однако в мае того же года обе стороны заявили, что переговоры фактически прекратились.

Президент России Владимир Путин рассказал, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинская сторона была готова подписать соглашение, но экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил ее этого не делать.

Россия обвиняет в разрыве переговоров Киев, власти настаивают, что страна готова вернуться к ним. Москва подчеркивала, что для возобновления диалога должен быть отменен указ о запрете на переговоры с Россией, пока во главе государства стоит Путин. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ осенью 2022 года.

Украина настаивает на выводе российских войск и возвращении к границам 1991 года. Россия требует признать «новые территориальные реалии».

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Украина Дмитрий Медведев мирные переговоры
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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