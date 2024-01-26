Биограф Зеленского раскрыл детали российско-украинских мирных переговоров

В середине апреля 2022 года украинская и российская делегации пытались согласовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, утверждает журналист Саймон Шустер в посвященной украинскому лидеру книге The Showman

Российские и украинские переговорщики весной 2022 года сошлись в том, что единственный способ вывести конфликт из тупика — организовать личную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в книге об украинском президенте The Showman, с которой ознакомился РБК, написал корреспондент журнала Time Саймон Шустер. По словам его собеседников, Киев испытывал давление Запада, который настаивал на том, чтобы украинские власти приняли условия Москвы.

Первый после начала специальной военной операции раунд мирных переговоров прошел в Белоруссии 28 февраля, на пятый день боевых действий. Главной целью украинской стороны на них было установить контакт с россиянами. После того, как, по словам главы украинской делегации и лидера фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давида Арахамии, она была достигнута, Киев начал формировать более профессиональную команду дипломатов, юристов и военных, которые бы сформулировали условия сделки, основанной на идее «постоянного нейтралитета» Киева.

Украина была готова отказаться от планов вступить в НАТО и другие военные альянсы в обмен на гарантии безопасности со стороны России и стран-гарантов, в числе которых были бы США, Великобритания, Китай, Франция, Германия, Израиль и другие государства. Это подразумевало бы фактическое изменение украинской Конституции, где зафиксирован евроатлантический курс страны. В ст. 102, в частности, сказано, что «президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора». Свои предложения Киев представил 29 марта на встрече в Стамбуле. В решении вопроса о Крыме предлагалось взять паузу на 15 лет — за это время стороны, обязавшись не применять силу, должны были найти мирное решение. Вопрос о статусе территорий на юго-востоке Украины, подконтрольных России, оставался «на усмотрение лидеров враждующих сторон».

«Российские переговорщики, похоже, согласились, что единственный способ выйти из тупика — собрать двух лидеров в одной комнате. Указывая на небо, они часто говорили, что только «босс» имеет право принимать решение по Крыму, Донбассу и другим территориальным спорам», — пишет Шустер, отмечая, что они, «похоже, отнеслись к предложению [о личной встрече лидеров] серьезно». И указывает: Зеленский столкнулся с давлением со стороны своих западных партнеров — они требовали, чтобы Киев пошел на дополнительные уступки; «все они понимали необходимость продолжать мирные переговоры и держать Зеленского в настроении вести переговоры». Как заявил Шустеру советник Зеленского по иностранным делам Андрей Сибига, рекомендации партнеров заключались в том, чтобы принять российские условия. Но на встречи в Стамбуле повлияли события в городе Буча. «После того, что произошло в Буче, когда об этом стало известно миру, нашим естественным желанием было покинуть стол переговоров», — приводит Шустер слова Арахамии. Часть команды украинского президента требовала от него приостановить мирный процесс и отказаться от встречи с Путиным. Зеленский прерывать переговоры отказался и в качестве компромисса согласился свернуть контакты по некоторым направлениям: они шли по правовому, дипломатическому и военному каналам; Зеленский поставил на паузу первые два и свернул третий. Однако через несколько дней контакты между Арахамией и российскими представителями возобновились по видеосвязи.

Контакты шли с опорой на Стамбульское коммюнике. Оно не включало такие понятия, как денацификация и демилитаризация, и «российские переговорщики не настаивали на использовании этих условий в своих редакциях документа», утверждает Шустер. В середине апреля Арахамия говорил Шустеру, что в течение двух недель они планировали согласовать повестку встречи двух лидеров. Однако 17 мая представители Москвы и Киева заявили, что переговоры фактически прекращены. К сентябрю 2022 года единственным рабочим каналом между ними остался только тот, по которому обсуждались вопросы обмена пленных.