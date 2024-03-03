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Военная операция на Украине ,  
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Фицо попросил посла Британии объяснить, зачем Джонсон помешал переговорам

Фицо: послу Британии следует объяснить, зачем Джонсон помешал мирным переговорам
Сюжет
Военная операция на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что шокирован комментариями посла Великобритании в стране Найджела Бейкера, раскритиковавшего слова представителей словацкого правительства относительно конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Фицо добавил, что, возможно, было бы лучше, если бы посол Бейкер объяснил гражданам Словакии, «какую роль сыграл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда вскоре после начала войны на Украине призвал украинское политическое руководство не подписывать мирный договор с Россией, который гарантировал Украине перспективу вступления в ЕС и военный нейтралитет».

Словацкий премьер-министр добавил, что Бейкер не должен удивляться его позиции по конфликту на Украине и тому, что он не верит в искренность Запада в достижении мира. «И снова повторю, что стратегия Запада использовать войну на Украине для экономического, политического и военного ослабления России не работает», — заключил Фицо.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Переговоры между Россией и Украиной начались вскоре после военной операции в феврале 2022 года. Уже в марте стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько — по видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле, но в мае обе стороны заявили, что переговоры заморожены.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинская сторона была готова подписать соглашение, но Джонсон убедил этого не делать. Арахамия в 2022 году возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

Президент России Владимир Путин после заморозки переговоров заявил, что украинская сторона «выбросила» все достигнутые договоренности. По их итогам Украина согласилась принять нейтральный статус с гарантиями безопасности, кроме территорий Крыма и Донбасса, а Россия пообещала снизить военную активность на киевском и черниговском направлениях и допустила встречу президентов двух стран, когда главы МИД подпишут подготовленный мирный договор.

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Теги
Роберт Фицо Словакия Великобритания Борис Джонсон мирные переговоры Украина
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