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Германия начала проверку сообщений о разговоре офицеров об ударе по Крыму

Минобороны ФРГ начало проверку сообщений о перехвате разговора офицеров ВВС

Минобороны Германии после опубликованной главредом RT Маргаритой Симоньян записи разговора немецких офицеров, в котором обсуждается возможный удар по Крымскому мосту, проверяет, были ли перехвачены сообщения ВВС, пишет t-online со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) инициировало все необходимые меры», — сказали там.

Согласно записи, представители Военно-воздушных сил Германии обсуждали возможность поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца, удар ими по «мосту на востоке», а также «командировку» в компанию-производителя ракет (MBDA ) своих сотрудников, чтобы Берлин не стал прямым участником конфликта.

Материал дополняется.
 

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