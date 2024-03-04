Захарова заявила о незавершенной денацификации в Германии
Перехваченные переговоры офицеров бундесвера свидетельствуют о том, что денацификация в Германии не завершена. Об этом в ходе брифинга в МИДе заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Денацификация в Германии не завершена. Если немцы не изменят ситуацию, последствия для Германии будут ужасны», — цитирует Захарову агентство «РИА Новости».
«Мы, честно говоря, ждем не столько реакции, сколько объяснений. Мы же видим эту ситуацию, когда они разводят руками, говорят что-то несуразное, что-то мямлят, говорят: «Надо разбираться». Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное», — сказала она.
Ранее Захарова заявляла о существовании в Германии «теневого государства» — некой силы внутри государственного аппарата, которая и управляет страной.
На минувшей неделе глава RT Маргарита Симоньян опубликовала разговоры высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали возможное применение ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту. Официально канцлер Олаф Шольц выступает против поставки этих ракет. Власти Германии начали проверку из-за инцидента.
Утром в понедельник, 4 марта, в МИД России был вызван посол Германии в России Александр Ламбсдорфф. От комментариев после встречи с российскими дипломатами он отказался.
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