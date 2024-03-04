Эксперты допустили проблемы резервирования трафика из-за атак хуситов

В случае серьезных повреждений основных кабелей в Красном море резервирование будет затруднено или невозможно, считают аналитики. Хуситы атаковали подводные интернет-кабели, связывающие Европу и Азию, 27 февраля

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Объем интернет-трафика, проходящий через Красное море, значительный для региона, и в случае проблем с основными каналами резервирование будет затруднено или невозможно. Об этом РБК рассказали опрошенные аналитики, комментируя недавнюю атаку хуситов в Красном море на подводные кабели, связывающие Европу и Азию.

Как сообщало израильское издание Globes, в результате атаки были повреждены четыре кабеля компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Это вызвало серьезные сбои в интернет-коммуникации, сильнее всего пострадали пользователи стран Персидского залива и Индии, отмечает портал. Вместе с тем Globes назвал ущерб значительным, но не критичным, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу.

Одна из самых пострадавших линий — это линия с 40 ТБ/с трафика, кабель соединяет Восточную Азию с Европой через Египет. Ущерб для остальных чуть меньше, они более старые, указал в разговоре с РБК ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Неизвестно, насколько они работают или нет, официальной информации с перебоем интернет-трафика не было», — отмечает он.

По словам Муртазина, есть альтернативные кабели, однако у них выше задержка трафика, также в регионе существуют каналы резервирования.

«Операторы и компании, которые покупают трафик, например Google, нуждаются в резервировании каналов. Сегодня с резервированием плохо, и если что-то случится с основными каналами, которые сейчас у компаний есть, то тогда предоставление сервисов будет затруднено или вообще невозможно», — отмечает он. Физически резервирование сервисов в регионе устроено таким образом, что «хуситы сейчас дотянуться до них не могут». Вместе с тем, утверждает аналитик, они имеют возможность «рвать каналы в любой точке мира», что недорого и не требует наличия кораблей.

«В Тихом океане, например, тысячи километров кабеля, который никак не защищен, его можно рвать в любой точке, и это поставит на колени телекоммуникации во всем мире. Поэтому Красное море — меньшее из зол, но то, что это началось, — проблема для всех, это даже не терроризм, а манипуляция на тех же фондовых рынках. Уровень затрат — $10–15 млн, а прибыль — сотни миллионов долларов, поэтому кто-то может рассматривать это как бизнес-проект», — считает эксперт.

В качестве альтернативы поврежденным кабелям служат оставшиеся, а также сухопутные маршруты, в том числе через Турцию, Китай, Ближний Восток, рассказал РБК главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. «Проблема в том, что маршрут стал длиннее, что означает рост задержки, а также могут возникнуть проблемы с перегрузкой, потому что на альтернативы легла нагрузка перебитых линий. Но сильно на пользовательском опыте это не скажется», — считает он. По его словам, суммарный трафик поврежденных кабелей составляет порядка 50 ТБ/с:

Seacom/Tata — 4,2 ТБ/с, протяженность 15 тыс. км от Египта до ЮАР, проходит через восемь стран, два оператора связи, проложен в 2009 году;

Europe India Gateway (EIG) — 3,84 ТБ/с, протяженность 15 тыс. км от Великобритании до Индии, проходит через 11 стран, 15 операторов связи, проложен в 2011 году;

Asia Africa Europe-1 (AAE-1) — 40 ТБ/с, протяженность 25 тыс. км от Марселя (Франция) до Гонконга (Китай), проходит через 18 стран, 19 операторов связи, проложен в 2017 году.

Через Красное море проходит около 10% мирового трафика, что значительно для региона и мира, отмечает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко. По его словам, каждый кабель идет «по своему маршруту», а точек присоединения много и все они разные. В частности, через воды Красного моря проходят кабели:

2Africa (2023),

AAE-1 (2017),

Africa-1 (2023),

Blue-Raman cable system (2024),

EIG (2010),

FLAG,

HARP (2023),

I-ME-WE (2000–2023),

Seacom (African Cable System),

SEA-ME-WE 3 (2000),

SEA-ME-WE 4 (2005),

SEA-ME-WE 5 (2016)

SEA-ME-WE 6 (2025).

Всего на данном участке 17 международных подводных магистралей связи, поэтому повреждения некритичны для связи, но весомы по ущербу, подчеркивает Слукин. По его словам, ремонт может занять от двух месяцев без учета террористической угрозы.

«Альтернативы есть — и в большом количестве, но разница в том, что ПВОЛС (кабели подводной волоконно-оптической линии связи) лежат в море, а альтернативы — наземные кабели, которые идут по территории стран, ряд которых вовлечены в те или иные геополитические конфликты. Есть также альтернатива в виде сетей спутниковой связи, но она пока что не может заменить ПВОЛС», — рассказал Бойко.

Прохождение кабелей под водой в регионе, где есть постоянные конфликты, считалось самым надежным решением, отмечает он. А страны, в которых располагаются точки присоединения, заинтересованы в этом в первую очередь. «Вот только оказалось, что кабели надо было еще и прятать поглубже под дном моря», — добавил Бойко. После повреждения части подводных кабелей пропускной способности остальных хватает для обслуживания потребителей без существенных изменений маршрутов, например, на наземные, считает аналитик.

При резервировании необходимо брать в расчет заполненность других каналов, для того чтобы понимать, весь ли трафик сможет туда переместиться, отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Желательно сломанную магистраль восстановить, но в военных действиях это сделать будет сложно, поэтому трафик, который идет между Европой и Азией, будет перенаправлен», — добавил он.

В пресс-службе «Ростелекома» РБК рассказали об активном росте интернет-трафика между Европой и Азией. «При этом участники рынка не первый год высказывают недовольство дороговизной и потенциальной уязвимостью трафика из-за чрезмерно большого количества кабелей, проложенных в Красном море. Для решения этой проблемы операторы стараются организовать альтернативные географические маршруты. И вот сейчас уязвимость проявилась», — сообщили в ведомстве.

По его данным, в России идут разработки полностью наземной телекоммуникационной волоконно-оптической магистрали между Европой и Азией под названием TEA NEXT. «Она соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы Россия — Монголия, Россия — Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке», — рассказали в «Ростелекоме».

На российский телеком атака хуситов на подводные кабели в Красном море не повлияет в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной может иметь позитивный эффект — это способствует развитию континентальных систем связи и новых наземных маршрутов транзита трафика, заявили РБК в пресс-службе АО «Компания ТрансТелеКом».

После начала конфликта Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года хуситы объявили о намерении атаковать корабли и суда, связанные с еврейским государством. Однако ударам подверглись также коммерческие суда третьих стран. Все оказались вынуждены выбирать обходные маршруты. С декабря международная коалиция во главе с США объявила о проведении в регионе операции «Страж процветания» в целях обеспечения безопасности судов.