Хуситы заявили о продолжении атак на британские суда

Сухогруз Rubymar (Фото: Wang Shang / XinHua / Global Look Press)

Йеменские хуситы продолжат атаку на британские корабли после удара по британскому судну Rubymar в Красном море 19 февраля. Об этом замминистра иностранных дел Йемена Хусейн Аль-Эззи написал в соцсети Х.

«Йемен продолжит топить все больше британских кораблей», — говорится в сообщении. Он добавил, что считает Великобританию «государством-изгоем, которое нападает на Йемен и сотрудничает с США в спонсировании продолжающихся преступлений против гражданского населения в секторе Газа».

Йеменские хуситы атакуют американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда. Атаки начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

18 февраля пресс-служба американские военные сообщили, что хуситы имеют на вооружении и применяют подводные беспилотники. 19 февраля хуситы атаковали британский корабль Rubymar в Аденском заливе, в результате чего судно затонуло.