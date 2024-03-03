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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили о продолжении атак на британские суда

Хуситы пообещали продолжить атаковать британские корабли в Красном море
Сюжет
Война с хуситами
Сухогруз Rubymar
Сухогруз Rubymar (Фото: Wang Shang / XinHua / Global Look Press)

Йеменские хуситы продолжат атаку на британские корабли после удара по британскому судну Rubymar в Красном море 19 февраля. Об этом замминистра иностранных дел Йемена Хусейн Аль-Эззи написал в соцсети Х.

«Йемен продолжит топить все больше британских кораблей», — говорится в сообщении. Он добавил, что считает Великобританию «государством-изгоем, которое нападает на Йемен и сотрудничает с США в спонсировании продолжающихся преступлений против гражданского населения в секторе Газа».

Йеменские хуситы атакуют американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда. Атаки начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

18 февраля пресс-служба американские военные сообщили, что хуситы имеют на вооружении и применяют подводные беспилотники. 19 февраля хуситы атаковали британский корабль Rubymar в Аденском заливе, в результате чего судно затонуло.

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Теги
хуситы Великобритания Красное море
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