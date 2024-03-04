Минпромторг: Россия предотвратила несколько инцидентов с химикатами в зоне боев

Минпромторг заявил о предотвращении инцидентов с химикатами в зоне боев

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия предотвратила несколько трагедий, которые могли произойти в зоне военной операции из-за применения украинской стороной химикатов. Об этом заявил журналистам замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский, передает «РИА Новости».

Российские представители постоянно уведомляют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о планах Киева относительно применения токсичных веществ, пояснил Лысогорский.

«Российская Федерация системно отслеживает и документирует применение украинскими вооруженными формированиями химических отравляющих веществ в зоне СВО», — сказал он.

«Отмечу, что именно благодаря информированию международного сообщества Российской Федерацией и обнародованию этих данных ряда трагедий удалось избежать», — отметил Лысогорский.

В то же время, по словам Лысогорского, «исключением стала атака на аммиакопровод, который был разрушен действиями ВСУ летом прошлого года».

Он пояснил, что большинство доводов и аргументов российской стороны «представлялись Западом в средствах массовой информации как необоснованные и надуманные».

В июне 2023 года российская и украинская стороны сообщили, что аммиакопровод Тольятти — Одесса дважды подвергся обстрелу. Впервые он попал под удар 5 июня. По словам главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова, в результате удара по Купянскому району аммиакопровод получил повреждения и был разгерметизирован, но утечки аммиака в воздухе не обнаружили. Он возложил ответственность на Россию, которая, со своей стороны, обвинила в подрыве трубопровода украинских диверсантов.

Вечером 6 июня аммиакопровод вновь подвергся обстрелу, сообщил Синегубов; по его словам, было зафиксировано шесть попаданий в район насосной станции возле села Масютовка.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х годов. Он проходит в том числе по территории Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей. По трубопроводу осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн т сырья в год. Транзит по нему был остановлен 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции.

Россия называла возобновление работы аммиакопровода условием для продления зерновой сделки, которую Москва и Киев по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года. Инициатива прекратила действие спустя год. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что на ремонт трубопровода уйдет от одного до трех месяцев при условии доступа к месту повреждения.