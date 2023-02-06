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Пушилин заявил о сбрасываемых ВСУ с дронов «химических составах»
Глава ДНР Пушилин: ВСУ сбрасывают с дронов химические составы на позиции российских сил
Украинские силы применяют на артемовском и уледарском направлении «химические составы», их сбрасывают с дронов, заявил в эфире «России 24» врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Это не только на артемовском, но и на угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих. По сути эти обращения уже приходят в мой адрес на протяжении как минимум трех недель», — рассказал Пушилин.
По его словам, пока изучить то, что использует ВСУ, нет возможности. «Сбрасывают с беспилотников по расположениям наших подразделений. Вызывает кашель, дальше это слезливость и общее недомогание, вот такие характеристики», — добавил он.
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