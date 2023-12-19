Эрдоган пообещал при встрече попросить Путина возобновить зерновую сделку

Зерновая сделка прекратила действовать в июле. Эрдоган не раз выступал за ее возобновление. Он допустил, что снова поднимет этот вопрос на встрече с Путиным в начале года. Кремль указывал, что ее дата и место еще не согласованы

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В ходе возможной встречи с Владимиром Путиным в следующем году турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен поднять вопрос о возобновлении зерновой сделки.

По его словам, Путин может посетить Турцию в начале 2024-го, и Эрдоган хочет заявить ему: «Давайте сделаем все возможное, чтобы заработал зерновой коридор» (цитата по Borsamatik).

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя «РИА Новости» возможность встречи двух лидеров, сказал, что дата и место пока не определены, это будет согласовываться.

Эрдоган не раз высказывался в пользу возвращения к зерновой сделке, действие которой прекратилось в июле этого года, спустя примерно 12 месяцев после ее заключения.

Турция и ООН были посредниками в зерновой сделке. Она состояла из двух частей, и Россия отмечала, что выполнялась только та, что касалась вывоза зерна из украинских портов, а та, что относилась к снятию ограничений на российский сельхозэкспорт, так и осталась нереализована. Москва допускала, что вернется к зерновой сделке, если вторая ее часть будет исполнена.

В частности, он поднимал этот вопрос на встрече с Путиным в Сочи в начале сентября. Однако достичь каких-либо договоренностей тогда не удалось. Как пояснял турецкий лидер, Россия и Запад имеют разные взгляды на вопросы платежей через SWIFT и страхования в рамках сделки, также российскую сторону не устраивает, что в Европу идет 44% зерна, а в Африку — лишь 14%.

«Именно из-за этой разницы Путин сейчас заявляет: «Они не выполняют свои обязательства по отношению ко мне, а раз они не выполняют свои обязательства, то я не буду сотрудничать с ними по этому вопросу», — рассказал Эрдоган.

