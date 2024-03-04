Орбакайте заявила, что никуда не уезжала и живет в России
Певица Кристина Орбакайте опровергла свой отъезд из России и заявила телеграм-каналу Shot, что она живет в этой стране.
На вопрос корреспондента телеграм-канала о том, надолго ли исполнительница приехала в Россию, она ответила: «Я здесь живу». Как уточняет Shot, певица уточнила, что никуда не уезжала и, в отличие от своей матери Аллы Пугачевой, живет исключительно в России. После этого охранники попросили не задавать «провокационные вопросы».
С начала года концерты Орбакайте начали отменять по всей России: в Иркутске (должен был пройти 12 марта), Красноярске (7 марта), Улан-Удэ (13 марта), Хабаровске (18 марта), Владивостоке (19 марта). В Хабаровском краевом музыкальном театре РБК сообщали, что причины отмены мероприятия «никто не озвучил».
В начале января общественная организация «Боевое братство» выступила против проведения концерта в Улан-Удэ. В заявлении организации говорится, что Орбакайте имеет гражданство США — государства, которое «сейчас выступает против России и развязывает конфликты». Также певицу обвинили в том, что она ездит в Россию «только зарабатывать» и не определилась с позицией по поводу военной операции на Украине.
В телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в комментариях пользователи оставляли жалобы на Орбакайте. В обращениях, в частности, также упоминалось, что у певицы есть гражданство США.
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