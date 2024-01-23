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Концертный директор Орбакайте не смог объяснить отмену ее концертов

Директор Орбакайте Качан: не понимаю, в чем причина отмены концертов
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Причины отмены концертов певицы Кристины Орбакайте до конца непонятны, рассказал РБК концертный директор исполнительницы Александр Качан.

«Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах, «Песня года», насколько я помню, «Голубой огонек» на «Первом канале». <...> Если артист присутствует в их программах, значит, это необходимо людям. Я не понимаю, в чем причина [отмены концертов]», — заявил Качан.

Концертный директор отметил, что есть «странные случайные люди, которые по-своему активны» в том, чтобы музыкальные мероприятия с Орбакайте отменяли. Качан добавил, что время все «расставит на свои места».

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Концерт певицы, который должен был пройти 13 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ, отменили после жалоб общественных организаций. В министерстве спорта и молодежной политики Бурятии заявили, что, хотя Орбакайте не является иностранным агентом, а ее деятельность не запрещена, мероприятие под названием «На бис!» все равно не состоится.

В начале января общественная организация «Боевое братство» выступила против проведения концерта. Общественники заявили, что Орбакайте имеет гражданство США — государства, которое выступает против России и развязывает конфликты. Певицу обвинили в том, что она ездит в Россию «только зарабатывать» и не определилась по поводу конфликта на Украине.

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова, работающего в США. В начале декабря 2023 года Орбакайте участвовала в концерте «Песня года», который прошел в Москве.

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Кристина Орбакайте

певица, актриса
25 мая 1971 года
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