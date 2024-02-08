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Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте после призыва мэра

Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте после призыва мэра Шестакова
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Во Владивостоке отменили концерт певицы Кристины Орбакайте. Решение приняли организаторы и зал Fesco Hall, в котором должно было пройти выступление, сообщает ТАСС.

«Концерт отменен. Мы сами приняли такое решение — площадка и организатор», — рассказали агентству в Fesco Hall.

Концерт должен был состояться 19 марта 2024 года.

Накануне, 7 февраля, мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам концертов Орбакайте и певицы Дианы Арбениной (ее выступление запланировано на 27 февраля) с рекомендацией отменить их выступления в городе.

В Иркутске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте
Общество
Кристина Орбакайте

Ранее концерты Кристины Орбакайте отменили в Иркутске (должен был пройти 12 марта), Красноярске (7 марта), Улан-Удэ (13 марта), Хабаровске (18 марта). В Хабаровском краевом музыкальном театре РБК сообщали, что причины отмены мероприятия «никто не озвучил».

В телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в комментариях пользователи оставляли жалобы на Орбакайте. В обращениях, в частности, упоминалось, что у певицы есть гражданство США.

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Владивосток Кристина Орбакайте отмена концертов
Кристина Орбакайте фото

Кристина Орбакайте

певица, актриса
25 мая 1971 года
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