МИД Судана опроверг публикацию WSJ о запросе Ирана на строительство базы

Али Аль-Садик Али (Фото: Zuma / ТАСС)

Иран никогда не обращался к Судану с запросом о строительстве своей базы ВМС в стране, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД Судана Али Садик Али.

«Я ознакомился сегодня со статьей Wall Street Journal, эта новость некорректна», — заявил Али агентству на полях Дипломатического форума в Анталье. «Иран никогда не просил Судан о строительстве иранской базы. Я недавно был с визитом в Иране, эта тема не была предметом обсуждений», — подчеркнул министр.

Ранее о том, что Тегеран не получил от Хартума разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на советника по разведке военного лидера Судана Ахмада Хасана Мохамеда.

Издание отметило, что база на «стратегическом перекрестке» между странами Африки и Ближним Востоком позволила бы Ирану усилить контроль над Красным морем. Взамен на разрешение Иран обещал передать Судану дроны, военный корабль и вертолет.

Собеседник WSJ сообщил, что Иран хотел использовать базу для размещения военных кораблей и сбора разведывательной информации, а предложение отклонили из-за возможных проблем в отношениях Судана с США и Израилем.

В октябре Иран и Судан решили восстановить прекращенные семь лет назад дипломатические отношения.

В середине февраля российский посол в Хартуме Андрей Черновол заявил, что Судан пока не смог ратифицировать соглашение о создании базы Военно-морского флота (ВМФ) России в Порт-Судане на Красном море. «Однако в силу внутриполитического кризиса, а также в связи с роспуском парламента суданская сторона пока не смогла завершить необходимые внутригосударственные процедуры его ратификации», — сообщил он.

Армия Судана во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом вместе с силами быстрого реагирования страны (RSF) под руководством генерала Мухаммеда Хамдана Дагало совершили в Судане перевороты в 2019 и 2021 годах. С 15 апреля 2023 года в Судане между ними идут бои.