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Война с хуситами ,  
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Ирану не удалось построить военную базу на «стратегическом перекрестке»

WSJ: Иран не получил разрешение на строительство военной базы в Судане
Сюжет
Война с хуситами
Иран хотел построить базу в Судане, чтобы усилить контроль над Красным морем, но получил отказ от властей страны. В Красном море активно действуют хуситы, пользующиеся поддержкой Тегерана

Иран не получил от Судана разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря, сообщил The Wall Street Journal советник по разведке военного лидера Судана Ахмад Хасан Мохамед.

Издание отмечает, что военно-морская база на «стратегическом перекрестке» между Ближним Востоком и странами Африки позволила бы Ирану усилить контроль над Красным морем.

Взамен на разрешение Судана на строительство базы Иран обещал передать дроны, военный корабль и вертолет. В Тегеране заявляли, что хотят использовать базу для сбора разведывательной информации, а также планировали разместить на ней военные корабли, сообщил советник. Предложение отклонили, чтобы избежать проблем в отношениях с США и Израилем, добавил он.

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Политика
Фото:David Degner / Getty Images

Хуситы начали нападения на суда в Красном море на фоне войны Израиля и ХАМАС. Хуситы заявили, что в ответ на «агрессию в секторе Газа» будут атаковать корабли под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям.

В конце декабря 2023 года Белый дом обвинил Иран в «глубокой вовлеченности» в подготовку нападений йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море, отметив, что Тегеран предоставил боевикам разведданные. Тогда представитель хуситов заявил WSJ, что Йемен не нуждается в помощи Ирана.

Ирану не удалось построить военную базу на «стратегическом перекрестке»
Ирану не удалось построить военную базу на «стратегическом перекрестке»

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София Шошина София Шошина
Иран Красное море Судан
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