Посол заявил, что Судан не смог ратифицировать документ о базе ВМФ России

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Судан пока не смог ратифицировать соглашение о создании базы Военно-морского флота (ВМФ) России в Порт-Судане на Красном море, сообщил в интервью «РИА Новости» российский посол в Хартуме Андрей Черновол.

Дипломат пояснил, что соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения страны заключили в 2019 году.

«Однако в силу внутриполитического кризиса, а также в связи с роспуском парламента суданская сторона пока не смогла завершить необходимые внутригосударственные процедуры его ратификации. В любом случае последнее слово за нашими суданскими друзьями», — сказал он.

В 2019 году в Судане произошел военный переворот, в результате был свергнут президент страны Омар аль-Башир. Тогда же был создан переходный Суверенный совет, в состав которого вошли представители армии и военизированного формирования Силы быстрого реагирования (RSF).

Весной 2021 года телеканалы Al Arabiya и Al Hadath сообщили со ссылкой на источники, что власти Судана приостановили действие соглашения с Россией до утверждения парламентом, Суверенным советом либо правительством страны. В МИД Судана не смогли подтвердить эту информацию.

Однако спустя полгода замглавы МИДа Мохаммад Шариф заявил, что законодательные органы республики пока не обладают достаточными полномочиями для ратификации соглашения.

В феврале 2023 года агентство Associated Press сообщило, что власти Судана пересмотрели соглашение с Россией после визита главы ее МИДа Сергея Лаврова и с тех пор документ ожидает ратификации.

В апреле между армией и RSF начались вооруженные столкновения, которые продолжаются до сих пор. Конфликт возник на фоне того, что стороны не смогли договориться, как RSF будут интегрированы в вооруженные силы и как будет передаваться власть в стране гражданскому правительству. Боевые действия затронули крупные города, включая столицу Хартум.