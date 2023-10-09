Иран и Судан договорились о возобновлении дипломатических отношений
Иран и Судан решили восстановить прекращенные семь лет назад дипломатические отношения для «обеспечения безопасности и стабильности в регионе», сообщила пресс-служба иранского МИДа.
«Правительства двух стран договорились развивать дружественные отношения между собой на основе взаимного уважения суверенитета, равенства, общих интересов, мирного сосуществования», — говорится в заявлении ведомства.
Решение принято после нескольких встреч на высоком уровне, которые прошли в течение последних месяцев, добавили в публикации.
Судан разорвал дипотношения с Ираном в январе 2016 года после казни в Саудовской Аравии 47 осужденных за причастность к терроризму. Среди казненных был шиитский проповедник, шейх Нимр аль-Нимр. Его казнь вызвала возмущение в шиитских странах, в том числе в Иране — протестующие напали на посольство в Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде.
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