 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Саудовско-иранский кризис ,  
0 

Иран и Судан договорились о возобновлении дипломатических отношений

Иран и Судан договорились восстановить разорванные семь лет назад дипотношения
Сюжет
Противостояние Саудовской Аравии и Ирана
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Иран и Судан решили восстановить прекращенные семь лет назад дипломатические отношения для «обеспечения безопасности и стабильности в регионе», сообщила пресс-служба иранского МИДа.

«Правительства двух стран договорились развивать дружественные отношения между собой на основе взаимного уважения суверенитета, равенства, общих интересов, мирного сосуществования», — говорится в заявлении ведомства.

Решение принято после нескольких встреч на высоком уровне, которые прошли в течение последних месяцев, добавили в публикации.

Судан разорвал дипотношения с Ираном в январе 2016 года после казни в Саудовской Аравии 47 осужденных за причастность к терроризму. Среди казненных был шиитский проповедник, шейх Нимр аль-Нимр. Его казнь вызвала возмущение в шиитских странах, в том числе в Иране — протестующие напали на посольство в Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Иран Судан дипотношения
Материалы по теме
Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипотношения
Политика
Глава МИД Саудовской Аравии впервые за семь лет приехал в Иран
Политика
В Иране арестовали 100 человек из-за нападения на саудовское посольство
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 107,03 (+1,02) Инвестиции, 16:48 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 101,36 (+0,87) Инвестиции, 16:48
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 22:30
«Роскосмос» сообщил об утечке теплоносителя на модуле «Наука» Технологии и медиа, 22:29
Евросоюз приостановит помощь Палестине после нападения ХАМАС на Израиль Политика, 22:03
МВД разработало порядок сбития неопознанных дронов Политика, 22:01
Клуб Ничушкина забрал российского вратаря с драфта отказов НХЛ Спорт, 21:59
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:43
«Локомотив» победил клуб Ларионова в матче лидеров Запада КХЛ Спорт, 21:36
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Иран и Судан договорились о возобновлении дипломатических отношений Политика, 21:29
ХАМАС сообщил, что среди заложников в секторе Газа есть россияне Политика, 21:27
Как война Израиля и Палестины повлияет на активы российского рынка Инвестиции, 21:27
ХАМАС заявил о готовности к обсуждению перемирия с Израилем Политика, 21:24
Зачем нужны индустриальные пылесосы на взрывоопасных производствах РБК и Karcher, 21:19
В программу Игр предложили включить сквош и вариант американского футбола Спорт, 21:18
Иностранцы нарастили продажи российских акций до максимума с февраля 2022 Инвестиции, 21:11