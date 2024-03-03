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Технологии и медиа ,  
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Горелкин счел возможной блокировку «Википедии» из-за нового постановления

Депутат Горелкин счел возможной блокировку «Википедии»
Фото: Евгений Курсков / ТАСС
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

«Википедию» потенциально могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN, сообщил 3 марта депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание на пост в телеграм-канале энциклопедии «Руниверсалис», российского клона «Википедии», в котором упоминалась вики-статья, описывающая способы обхода блокировок.

«Законные основания для блокировки «Википедии» есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — сказал Горелкин. По его словам, осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью ресурса предлагалось открыть ее вариант на одном из российских аналогов. «Необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами РОЦИТ», — подчеркнул депутат.

В Роскомнадзоре отказались прокомментировать слова депутата.

С 1 марта вступило в силу постановление правительства о запрете популяризации сервисов для обхода блокировок, которое было опубликовано в ноябре 2023 года. В рамках изменений Роскомнадзор наделяется правом ограничивать рекламу VPN-сервисов.

Под запрет попадают публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам; и информация, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования таких сервисов или предлагает купить к ним доступ.

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Ранее председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский заявил, что большинство статей «Википедии» носят нейтральный характер и, соответственно, их стоит скопировать для российского аналога, а не писать новые.

В декабре некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ», которое поддерживало развитие российского сегмента «Википедии», прекратило работу.

В июне 2023 года в бета-версии заработал сайт российского аналога интернет-энциклопедии «Рувики», по данным на 3 марта 2024 года на нем 1,971 млн статей на русском языке. Другой аналог «Википедии» — ресурс «Знание.Вики» — разрабатывается на основе российского общества «Знание». На сайте есть 22 315 статей.

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