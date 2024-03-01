РКН назвал критерии блокировки за рекламу обхода блокировок

В России начали блокировать публикации с описанием или предоставлением доступа к противоправным ресурсам, а также рекламой или преимуществами использования таких сервисов. В Кремле утверждали, что запрета на VPN нет

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор при принятии решений о блокировке доступа к рекламе VPN-cервисов основывает решения на двух критериях, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Так, под запрет попадают:

Публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам;

Информация, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования таких сервисов или предлагает купить к ним доступ.

В Роскомнадзоре отметили, что требование о блокировке относится ко всем материалам в Сети вне зависимости от даты и места публикации.

Постановление правительства о запрете популяризации сервисов для обхода блокировок было опубликовано в ноябре 2023 года. Согласно тексту документа, Роскомнадзор наделяется правом ограничивать рекламу VPN-сервисов. Изменения вступили в силу с 1 марта.

О подготовке соответствующего проекта стало известно в октябре 2023 года. Тогда в Роскомнадзоре сообщали, что его наделят правом вносить сайты в Единый реестр запрещенной информации. Туда попадают доменные имена и сетевые адреса с запрещенной к распространению в России информацией. В ведомстве отмечали, что запрет средств обхода блокировок доступа «к противоправному контенту» существует с февраля 2020 года, к их числу относятся и VPN-сервисы в случае предоставления ими «доступа к запрещенным ресурсам».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 февраля говорил, что в России не существует запрета на использование VPN. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн тогда же исключал такую возможность в ближайшем будущем. Он также называл запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок «еще одним шагом на пути к защите персональных данных».