 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мединский предложил обществу «Знание» скопировать статьи «Википедии»

Владимир Мединский предложил обществу «Знание» скопировать статьи «Википедии»
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Большинство статей цифровой энциклопедии «Википедия» носят нейтральный характер и их стоит скопировать для российского аналога, а не писать новые, заявил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский.

«Сейчас время не создавать контент новый с нуля, это сложно, а время агрегировать и использовать чужой контент», — сказал он (цитата по ТАСС).

Мединский призвал «поразмышлять» над задачами российского аналога «Википедии», поскольку на сайте «Знание.Вики» всего 22 тыс. статей, а в международной электронной энциклопедии — 70 млн материалов на русском языке. Он отметил, что 99,9% из них «абсолютно нейтральны и даже интересны». Оставшиеся 0,1% Мединский назвал «вражеской клеветой», и в эти статьи нельзя вставить «ни слова правды» из-за жесткой модерации.

В обоснованиях санкций ЕС нашли ссылки на «Википедию» и кулинарный журнал
Политика
Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

26 июня 2023 года сайт российского аналога интернет-энциклопедии «Рувики» заработал в бета-версии, по данным на 15 февраля 2024 года в нем почти 2 млн статей. Еще один аналог «Википедии» — ресурс «Знание.Вики» — разрабатывается на основе российского общества «Знание». Как утверждают на сайте, в нем 22 315 статей.

После начала военной операции Роскомнадзор неоднократно штрафовал «Википедию» за неудаление статей, связанных с военными действиями. 19 декабря некоммерческое партнерство «Википедиа РУ», которое поддерживало развитие российского сегмента «Википедии», прекратило работу.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Теги
Википедия Владимир Мединский онлайн-энциклопедия
Материалы по теме
Мединский рассказал, что еще требовала Россия от Украины на переговорах
Политика
Соавтор Мединского по учебнику истории сообщил о внесении 100 правок
Общество
Мединский пообещал историю «в комплексе» в новом школьном учебнике
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 14 фев, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 17:00
В Киеве создали две концепции освобождения от призыва Политика, 16:02
Как в Москве полностью сгорел клуб Lookin Rooms Общество, 16:02
Состав МЮ в 2022 году стал самым дорогим в истории европейского футбола Спорт, 15:56
Рама и электромотор — как это возможно: тест-драйв Tank 500 Urban Autonews, 15:49
Выручка российских клубов за сезон 2022/23 превысила €1 млрд Спорт, 15:46
Последствия обстрела Белгорода. Фоторепортаж Общество, 15:46 
Как предложить вакансию при сокращении, чтобы избежать трех проблем Pro, 15:43
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Украинские перевозчики устроили зеркальную блокаду на границе с Польшей Политика, 15:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:27
Украина отказалась исключать Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны» Бизнес, 15:26
Ракетный удар по центру Белгорода. Что известно Политика, 15:25
Очевидцы рассказали об обстановке во время ракетного удара по Белгороду Политика, 15:21
Число жертв удара по Белгороду выросло до шести Политика, 15:21
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 15:17