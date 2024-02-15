Мединский предложил обществу «Знание» скопировать статьи «Википедии»

Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Большинство статей цифровой энциклопедии «Википедия» носят нейтральный характер и их стоит скопировать для российского аналога, а не писать новые, заявил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский.

«Сейчас время не создавать контент новый с нуля, это сложно, а время агрегировать и использовать чужой контент», — сказал он (цитата по ТАСС).

Мединский призвал «поразмышлять» над задачами российского аналога «Википедии», поскольку на сайте «Знание.Вики» всего 22 тыс. статей, а в международной электронной энциклопедии — 70 млн материалов на русском языке. Он отметил, что 99,9% из них «абсолютно нейтральны и даже интересны». Оставшиеся 0,1% Мединский назвал «вражеской клеветой», и в эти статьи нельзя вставить «ни слова правды» из-за жесткой модерации.

26 июня 2023 года сайт российского аналога интернет-энциклопедии «Рувики» заработал в бета-версии, по данным на 15 февраля 2024 года в нем почти 2 млн статей. Еще один аналог «Википедии» — ресурс «Знание.Вики» — разрабатывается на основе российского общества «Знание». Как утверждают на сайте, в нем 22 315 статей.

После начала военной операции Роскомнадзор неоднократно штрафовал «Википедию» за неудаление статей, связанных с военными действиями. 19 декабря некоммерческое партнерство «Википедиа РУ», которое поддерживало развитие российского сегмента «Википедии», прекратило работу.