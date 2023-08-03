Суд оштрафовал владельца «Википедии» за неудаление запрещенной информации

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В четверг, 3 августа, суд участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал на 3 млн руб. владельца «Википедии» Wikimedia Foundation, передает корреспондент РБК с заседания. Компания была признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление запрещенной информации).

Причиной разбирательства стали четыре статьи на сайте интернет-энциклопедии, которые, по версии Роскомнадзора, содержали недостоверную информацию о специальной военной операции, мобилизации, а также возможности применения ядерного оружия.

Весной Роскомнадзор направил «Википедии» четыре уведомления, после которых компания должна была в течение суток удалить материалы, однако все статьи доступны до сих пор, убедился РБК.

Максимальный штраф по этой статье — 4 млн руб.

Ранее «Википедия» получила уже более десяти штрафов по этой статье. В прошлый раз компанию оштрафовали на 1,5 млн руб. 20 июня за неудаление материала о «зацепинге». Еще ранее, в начале июня, ее признали виновной в неудалении статьи о запрещенной в России террористической организации «Азов». Сумма штрафа тогда составила 3 млн руб.