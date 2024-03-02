Канада ввела запрет на импорт российских алмазов от 1 карата

В Канаде вступил в силу запрет на импорт российских алмазов весом от 1 карата

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о введении дополнительных ограничений на импорт российских алмазов, о чем ранее договорились страны G7. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

«Этот запрет дополняет введенные Канадой в декабре 2023 года ограничения на импорт алмазов и ювелирно-бриллиантовой продукции из России, направленные на косвенный импорт российских бриллиантов весом 1 карат и выше», — говорится в сообщении.

Запрет начал действовать с 1 марта. Такое же ограничение вступило в силу в США.

До этого, с 1 января 2024 года, вступил в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России. Об этом решении «Большая семерка» объявила в декабре 2023 года.

Кроме того, с 1 сентября этого же года под запрет попадут российские синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, ювелирные изделия и наручные/карманные часы, изготовленные в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее предсказал «эффект бумеранга» для европейцев в случае запрета на импорт российских алмазов в Евросоюз. По его словам, авторы данной инициативы продолжают искать санкционные решения, которые, по их мнению, будут бить по Москве.