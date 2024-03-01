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Военная операция на Украине ,  
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Медведев прокомментировал разговор о Крымском мосте стихотворением

Медведев прокомментировал разговор о Крымском мосте стихотворением Симонова
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал отрывок из стихотворения советского поэта Константина Симонова, комментируя запись разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту.

Медведев написал в своем телеграм-канале, что «немцы снова превратились в заклятых врагов». «Лучше, чем поэт, об этом не скажешь», — заявил Медведев и опубликовал фрагмент стихотворения Симонова «Если дорог тебе твой дом...» 1942 года, где есть такие строчки:

«Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!»

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Политика
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что «товарищи в погонах» передали ей аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, «как они будут бомбить» Крымский мост, чтобы это не повлекло последствий для Германии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовали от руководства Германии разъяснений в связи с появлением аудиозаписи. «Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — подчеркнула Захарова.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что запись разговора немецких военных его не удивила. Министр отметил, что Кремлю «доподлинно» известно об участии в конфликте на Украине военных НАТО.

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В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, погибли четыре человека. В июле 2023 года часть моста была взорвана ударом морских дронов: на автодорожной части был разрушен один пролет, погибли два человека. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность Киева к обеим атакам.

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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