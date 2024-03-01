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Военная операция на Украине ,  
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Лавров отреагировал на сообщения об обсуждении в Германии удара по Крыму

Лавров заявил, что разговор немецких офицеров об ударе по Крыму его не удивил
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Опубликованная главредом RT Маргаритой Симоньян запись разговора немецких офицеров, в котором говорится о присутствии на Украине американских и британских военных, а также обсуждается возможный удар по Крымскому мосту, с одной стороны, поражает, а с другой — нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов в Турции. Его ответ опубликован на сайте МИДа.

Лавров отметил, что уже говорил, что Москве «доподлинно» известно об участии в конфликте на Украине военных НАТО, которые «маскируются то под наемников, то под людей, не принадлежащих вооруженным силам стран Североатлантического альянса».

«[На записи] шел разговор о том, можно ли наводить ракеты дистанционно, не находясь на Украине. Один из генералов сказал, что это все равно будет прямым участием. Они понимают, о чем говорят. В одном из обменов репликами звучит, что там есть «ребята из США в гражданском. Не знаю, как это назвать, но лицо наших натовских коллег полностью «в пуху». Посмотрим, как они будут объясняться со своим населением», — сказал российский министр.

Минобороны Германии ранее отказалось комментировать публикацию Симоньян.

Материал дополняется.

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Сергей Лавров Германия
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