Лавров отреагировал на сообщения об обсуждении в Германии удара по Крыму
Опубликованная главредом RT Маргаритой Симоньян запись разговора немецких офицеров, в котором говорится о присутствии на Украине американских и британских военных, а также обсуждается возможный удар по Крымскому мосту, с одной стороны, поражает, а с другой — нет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов в Турции. Его ответ опубликован на сайте МИДа.
Лавров отметил, что уже говорил, что Москве «доподлинно» известно об участии в конфликте на Украине военных НАТО, которые «маскируются то под наемников, то под людей, не принадлежащих вооруженным силам стран Североатлантического альянса».
«[На записи] шел разговор о том, можно ли наводить ракеты дистанционно, не находясь на Украине. Один из генералов сказал, что это все равно будет прямым участием. Они понимают, о чем говорят. В одном из обменов репликами звучит, что там есть «ребята из США в гражданском. Не знаю, как это назвать, но лицо наших натовских коллег полностью «в пуху». Посмотрим, как они будут объясняться со своим населением», — сказал российский министр.
Минобороны Германии ранее отказалось комментировать публикацию Симоньян.
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