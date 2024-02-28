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Политика ,  
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В МИДе пообещали ответить на военные приготовления Германии против России

Захарова: Россия даст адекватный ответ на все военные приготовления Германии
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Москва внимательно отслеживает немецкие военные приготовления против России и даст адекватный ответ на все действия. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы внимательно отслеживаем немецкие военные приготовления, направленные в первую очередь против нашей страны. <...> На все те действия, которые уже ФРГ в практическом русле предприняла, на все это будет дан адекватный ответ», — сказала Захарова.

По ее словам, в Москве фиксируют «рост милитаристских настроений» в Германии и внедрение в общественное сознание тезиса «о грядущем военном столкновении» с Россией.

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Так Захарова прокомментировала высказывание генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера: он заявил о риске военной угрозы и сказал, что у Германии есть пять лет на подготовку к возможному нападению. Тогда же председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не исключил нападение России на территорию НАТО.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг также высказал мнение, что блоку нужно подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией.

Опасения по поводу возможного конфликта с Россией после окончания военных действий на Украине выражали несколько представителей руководства западных стран, например, глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, представители военного командования Нидерландов и Бельгии. О том, что Россия после «взятия Украины» может атаковать страны НАТО, предупредил президент США Джо Байден.

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Президент России Владимир Путин назвал подобные высказывания «полной чушью», заявив, что у страны нет никаких причин и интересов воевать с членами альянса. По словам Путина, вступление в «глобальную войну» не отвечает здравому смыслу, поскольку это поставит человечество на грань уничтожения.

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Мария Захарова Германия НАТО
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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