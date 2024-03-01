Косачев потребовал от Германии ответ по переговорам военных о Крымском мосте

Косачев потребовал ответ Германии по переговорам военных о мосте в Крым

Константин Косачев (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Власти Германии должны дать исчерпывающий ответ в связи с появлением записи переговоров немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале.

«Если не последуют убедительные опровержения и доказательства, придется кардинально пересмотреть истинную роль Германии в украинском конфликте», — написал Косачев.

По его мнению, скандал из-за обнародованных записей «должен иметь серьезнейшие последствия». Он заявил, что российские власти могут «иметь все основания» считать руководство Германии соучастниками украинских военных.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что «товарищи в погонах» передали ей аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, «как они будут бомбить» Крымский мост, чтобы это не повлекло последствий для Германии. Симоньян также добавила, что обращается по этому поводу с официальным журналистским запросом к немецким политикам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от руководства Германии разъяснений в связи с появлением аудиозаписи. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что немецким СМИ стоит поинтересоваться у главы МИД Германии Анналены Бербок, планирует ли страна атаковать Крымский мост.

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, погибли четыре человека. В июле 2023 года часть моста была взорвана ударом морских дронов: на автодорожной части был разрушен один пролет, погибли два человека.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность Киева в обеим атакам. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил уничтожить мост и пообещал «много сюрпризов».