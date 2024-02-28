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Технологии и медиа ,  
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«Тинькофф» предупредил о фейковых приложениях банка в App Store

«Тинькофф» предупредил о фейковых приложениях с символикой банка в App Store
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В App Store появилось три фейковых приложения банка «Тинькофф». Об этом кредитная организация сообщила в своем телеграм-канале.

Речь идет о поддельных приложениях под названиями «Тинькофф»: The MortgagePro app, «Тинькофф — ваш выбор» и «Тинькофф карты &; Voice Memos». В банке призвали не скачивать их.

В сообщении отмечается, что в случае, если эти приложения уже скачаны и установлены, их следует удалить и позвонить в банк. Там помогут сменить данные для входа и обезопасить средства клиента.

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Фото:РБК

В конце февраля 2023 года «Тинькофф» попал под санкции Евросоюза. После этого официальное приложение банка пропало из App Store. Уже скачанные приложения продолжили работать.

В мае санкции против «Тинькофф» ввела Великобритания, в июле — США и Канада. В августе компания Google удалила приложение банка из магазина Google Play. Установленные приложения продолжали работать, но их нельзя было обновлять.

Приложения «Тинькофф» для пользователей устройств на Android остались доступны для скачивания и обновления через другие онлайн-магазины — RuStore, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store и Huawei AppGallery.

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