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Эксклюзив

«Тинькофф» сообщил о мошенничестве под предлогом «налога на спецоперацию»

«Тинькофф»: мошенники создали схему обмана с «налогом на военную операцию»
Мошенники от имени банков рассылают письма о новом налоге на специальную военную операцию и предлагают отказаться от его уплаты. Перейдя по ссылке в письме, жертва оставляет свои данные при входе в личный кабинет злоумышленникам
Фото: РБК
Фото: РБК

Мошенники разработали новую схему обмана пользователей, в рамках которой рассылают письма с предупреждением о списании средств для уплаты нового налога на специальную военную операцию, рассказали РБК в «Тинькофф Защите».

«Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон», — сообщили в «Тинькофф». Письма стилизуют под сообщения от крупных финансовых организаций.

В письме содержится предупреждение, что если не отказаться от уплаты налога, то у человека будут списывать «десятки тысяч руб.». Для отказа предлагается перейти по ссылке на поддельный сайт банка, который замаскирован под реальный, и там войти в личный кабинет. Получив эти данные, мошенники могут вывести деньги со счета жертвы или оформить кредит на ее имя, если обойдут банковскую систему защиты.

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Фото:РБК

В ВТБ ранее рассказали, что мошенники стали использовать старые голосовые сообщения из существующих переписок, чтобы обманывать жертв. Злоумышленники взламывают профиль человека, изучают его переписки и выбирают подходящего собеседника. 

Сначала ему пишут текстовое сообщение от имени владельца аккаунта. Изначально беседа может не касаться денег, первостепенная задача мошенника — войти в доверие. Этого он может достичь, продолжив начатый диалог или подняв старую тему, которую обнаружит в переписке: день рождения друга, планы на выходные и другие.

Затем злоумышленники отправляют старые голосовые сообщения, чтобы убедить собеседника, что он действительно общается с родственником или знакомым. Только после этого возникает просьба помочь деньгами — например, одолжить на один день, и жертва отправляет средства мошеннику. Поэтому в ВТБ призвали удалять старые голосовые сообщения.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Тинькофф Банк мошенничество налоги
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