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Война санкций ,  
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Силуанов оценил результат для Запада от передачи российских активов Киеву

Силуанов: Запад сделает себе хуже, отдав замороженные российские активы Украине
Сюжет
Война санкций

Запад сделает себе только хуже, передав замороженные активы России Киеву. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

Предложение США передать замороженные российские активы Украине министр назвал в корне ошибочным. «[Оно] подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки», — пояснил глава Минфина.

России, по словам Силуанова, «есть чем ответить». «У нас тоже заморожены достаточные объемы активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги», — пояснил он.

Силуанов оценил, сколько в России заморожено западных активов
Финансы
Антон Силуанов

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России как в виде денежных средств, так и ценных бумаг, отчитывался американский Минфин. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Силуанов в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа работала около €3 млрд только за девять месяцев 2023 года.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. Накануне глава американского Минфина Джанет Йеллен призвала найти способ «разблокировать стоимость» этих активов, поскольку это «стало бы решительным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России».

Риски для финансовой стабильности из-за использования замороженных российских активов за рубежом маловероятны, поскольку реальной альтернативы доллару, евро или иене нет, заявила Йеллен. Однако The New York Times (NYT) утверждала, что министр опасается «подрыва веры в доллар» из-за конфискации активов России.

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Российские власти подчеркивали, что любые меры в отношении замороженных активов страны будут считаться «воровством». Кремль обещал оспорить любую форму их изъятия в судах.

Силуанов, в свою очередь, отмечал, что за конфискацией российских активов последует симметричный ответ. В России, по оценке министра, заморожено «не меньше» западных активов.

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Теги
Антон Силуанов российские активы Украина конфискация
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