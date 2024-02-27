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Ипотека ,  
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«Известия» узнали о планах Минфина сократить долю льготной ипотеки до 25%

«Известия»: Минфин намерен сократить долю льготной ипотеки до 25%
Сюжет
Ипотека

Минфин намерен снизить долю льготных ипотечных программ на первичном рынке жилья до 25%. Сейчас она составляет около 90%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой источники, близкие к ведомству.

Собеседники газеты сообщили, что Минфин разрабатывает предложения для будущих ипотечных программ с господдержкой. Ведомство ориентируется на комплексную систему, в которой льготы должны предоставляться семьям и представителям целевых профессий. Критерии, по словам источников, должны быть такими, чтобы совокупно доля программ по льготным ставкам не превышала 25% в выдачах на первичном рынке жилья.

В пресс-службе Минфина подтвердили, что вопрос обсуждается и добавили, что по итогам 2023 года объем льготных ипотечных программ на первичном рынке действительно достигал порядка 90%. В ведомстве добавили, что конкретные параметры будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка.

Также, как сообщил источник газеты, глава правительства поручил создать на площадке Минфина рабочую группу с участием представителей финансового ведомства, ЦБ, Минэка, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты, чтобы выработать общую позицию с учетом различных предложений и представить решение проблемы на рынке жилья.

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1 июля 2024 года истекает срок действия двух программ — семейной ипотеки и ипотеки с господдержкой. В январе президент Владимир Путин выступил за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%.

С января 2024 года в России начали действовать более жесткие условия по льготной ипотеке. Правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять по госпрограмме под 8%, в столичных регионах — Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 12 млн до 6 млн руб. Одновременно для потенциальных заемщиков во всех регионах выросли требования по минимальному первоначальному взносу — с 20 до 30%.

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В первый месяц 2024 года выдачи ипотеки в России откатились к кризисным уровням, едва превысив 270 млрд руб. Помимо сезонно слабого спроса в январе на рынке существенно поменялись условия кредитования по льготным госпрограммам.

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