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Финансы ,  
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Путин выступил за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%

Путин: программу льготной семейной ипотеки под 6% нужно продлить
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Программу льготной семейной ипотеки под 6% необходимо продлить, заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», — сказал Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

В декабре 2023 года Путин в ходе прямой линии также поддержал продление программы льготной семейной ипотеки. «Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления «Семейной ипотеки», — отметил Путин.

В нынешнем виде программа льготной семейной ипотеки рассчитана до 1 июля 2024 года.

«Семейная ипотека» доступна на территории всей страны и для всех желающих. По условиям программы российские семьи с детьми могли получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% на срок до 30 лет, для жителей Дальнего Востока ставка снижена до 5%. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб. В Москве, Санкт‑Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн руб. Первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья (в сентябре правительство повысило размер взноса с 15 до 20% по всем ипотечным программам с господдержкой).

Программой можно воспользоваться при покупке жилья на первичном рынке, сюда входят квартиры в новостройке, строящемся жилом комплексе, а также частные дома с земельными участками. Однако продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо — застройщик. Также кредит можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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