Путин выступил за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%

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Программу льготной семейной ипотеки под 6% необходимо продлить, заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», — сказал Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов (цитата по «РИА Новости»).

В декабре 2023 года Путин в ходе прямой линии также поддержал продление программы льготной семейной ипотеки. «Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления «Семейной ипотеки», — отметил Путин.

В нынешнем виде программа льготной семейной ипотеки рассчитана до 1 июля 2024 года.