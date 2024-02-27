Кулеба призвал уехавших украинцев вернуться для защиты страны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал уехавших украинцев вернуться и помочь защищать страну, пишет издание «Страна».

Кулеба отметил, что уважает выбор каждого человека, но предложил уехавшим рассмотреть возможность вернуться назад.

«Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться», — сказал Кулеба в интервью The Irish Times.

2 февраля первая леди Украины Елена Зеленская назвала неправильным вынуждение беженцев вернуться в страну. Она также выразила уверенность в том, что «демократические страны не будут делать резких движений».

Согласно данным ООН, около 10 млн украинцев были вынуждены покинуть дома из-за боевых действий. Больше всего украинских беженцев приняла Польша — почти 60% из общего числа вынужденно покинувших страну.

7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий мобилизацию. Он вводит электронные повестки и ограничения в случае неявки через суд, включая блокировку карт, водительских прав и запрета на выезд за границу. Законопроект также предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, украинцев в возрасте от 18 до 60 лет обяжут всегда иметь при себе военный билет.

В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что Генштаб и бывший главком ВСУ Валерий Залужный предложили ему дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек. Залужный опроверг эту информацию, сказав, что военное руководство располагает конкретными цифрами по необходимым пополнениям, но озвучивать их не будет, так как это военная тайна.