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Военная операция на Украине ,  
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ООН назвала число беженцев с Украины

ООН: 10 миллионов жителей Украины стали беженцами
Сюжет
Военная операция на Украине
Массового возвращения беженцев все еще нет, указали в ООН. По данным организации, большинство из уехавших хочет однажды вернуться
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Около 10 млн украинцев были вынуждены покинуть дома из-за боевых действий. Примерно 6,3 млн уехали за границу, еще 3,7 млн человек переселились в другой регион Украины, сообщил NHK верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — сказал Гранди.

Он призвал помочь им «восстановить свою жизнь», найти работу и отремонтировать дома. Управление организации по делам беженцев помогло восстановить свыше 27,5 тыс. домов.

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Фото:Cheney Orr / Reuters

По данным ООН, 47% украинских беженцев — женщины, еще 33% — дети.

Около 80% украинских беженцев рассчитывают со временем вернуться в страну, но только 14% считают, что получится это сделать в ближайшем будущем, следует из статистики ООН. В качестве первостепенных проблем они называют безопасность, жилье, получение средств к существованию.

Больше всего украинских беженцев приняла Польша — почти 60% из общего числа вынужденно покинувших Украину.

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Количество украинских беженцев снизилось с первых месяцев конфликта. К апрелю 2022 года количество покинувших страну достигало 11,4 млн человек, внутри Украины покинули дома около 7,1 млн.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Чиновники Еврокомиссии предупреждали, что украинские беженцы останутся в европейских странах надолго.

По данным Politico, власти Украины проводят переговоры с чиновниками Евросоюза, чтобы обеспечить возвращение украинцев в страну для поддержания экономики. Один из дипломатов Евросоюза рассказал, что ожидает увеличения давления в связи с принятием закона о реформах системы мобилизации на Украине.

До февраля 2022 года на Украине жили свыше 40 млн человек, сейчас население страны оценивают примерно в 35 млн. В Евросоюзе предупреждают о риске сокращения численности населения Украины до менее чем 29 млн в ближайшие 30 лет.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Беженцы с Украины беженцы Украина ООН Военная операция на Украине
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