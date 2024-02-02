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Военная операция на Украине ,  
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Зеленская выступила против принуждения украинцев к возвращению домой

Зеленская сочла неправильным принуждение к возвращению беженцев на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Елена Зеленская назвала неправильным вынуждение беженцев вернуться на Украину. Она также выразила уверенность в том, что «демократические страны не будут делать резких движений»
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Первая леди Украины Елена Зеленская сочла неправильными действиями вынуждение беженцев вернуться обратно на Украину. Такое заявление она сделала в Риге в преддверии международной конференции.

«Давайте будем честными, большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений. Это наши партнеры, это страны, которые нас поддерживают. И я думаю, что не надо волноваться из-за того, что будут какие-то недружественные для Украины действия», — приводит слова Зеленской агентство «УНИАН».

Она считает, что сейчас всех украинцев объединяет терпение, что является наибольшей ценностью как для проживающих в стране, так и для тех, кто ее покинул.

«Мы все в Украине понимаем, что самое важное для матери — спасти своего ребенка. И наша мечта — чтобы все вернулись. И понимаем, что для этого нужен мир, спокойствие, восстановление, чтобы людям было куда вернуться, чтобы они были спокойны за своих детей», — сказала первая леди Украины.

Согласно последним данным ООН, из-за боевых действий были вынуждены покинуть свои дома порядка 10 млн украинцев. Из них 6,3 млн человек уехали за границу, еще 3,7 млн переселились в другой регион Украины. Больше всего украинских беженцев (порядка 60% от общего числа вынужденных переселенцев) приняла Польша.

В Дании сочли, что украинские беженцы после конфликта должны вернуться
Политика
Фото:Hristo Rusev / Getty Images
Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дюбвад Бек в декабре заявлял о необходимости возвращения украинских беженцев на родину после окончания конфликта. МВД Финляндии в свою очередь повысило до €5,3 тыс. размер выплаты украинцам при их согласии вернуться в свою страну.

В Еврокомиссии в 2022 году предупреждали, что украинские беженцы могут остаться в европейских странах «на долгие годы» после завершения конфликта из-за разрушения домов и утраты рабочих мест.

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Юлия Овчинникова
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