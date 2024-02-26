АСВ сообщило о появлении двойников сайта QIWI

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Мошенники начали создавать сайты, копирующие портал КИВИ Банка, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«В настоящее время в сети интернет появляется большое число сайтов-двойников КИВИ Банка и иных сервисов, которые за вознаграждение предлагают вывести средства из кредитной организации. Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь», — предупредило агентство.

Сайт КИВИ Банка продолжает отображаться в выдаче поисковых систем, убедился корреспондент РБК. На его главной странице висит объявление об отзыве лицензии.

Утром 21 февраля Банк России отозвал у КИВИ Банка лицензию на осуществление банковских операций. Решение ЦБ объяснил тем, что организация нарушала требования законодательства и нормативных актов самого регулятора, а также проводила высокорисковые операции, в частности переводила средства криптообменникам. Кроме того, действия организации по открытию «QIWI-Кошельков» создавали «значительные риски для граждан», полагают в ЦБ.

Пользователи «QIWI-Кошельков» лишились возможности проводить через них операции, также перестали работать платежные терминалы QIWI.

ЦБ заверил, что вкладчики КИВИ Банка смогут вернуть доверенные ему средства в размере не более 1,4 млн руб. на человека. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пообещало начать выплаты не позднее 6 марта, оценив общий их объем в 4,6 млрд руб.

Регулятор предупредил, что средства, размещенные в «QIWI-Кошельках», не будут компенсированы за счет средств АСВ. Их возврат будет происходить в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка. По предварительной оценке ЦБ, у того должно хватить средств для возврата денег с электронных кошельков.