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Военная операция на Украине ,  
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Как выглядит Авдеевка с высоты после боев. Видео

Появились кадры из Авдеевки после боев
Сюжет
Военная операция на Украине

Как выглядит Авдеевка с высоты после боев. Видео
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Разрушенную после боев Авдеевку в ДНР сняли с коптера. На кадрах видны разрушенные жилые дома, многоэтажки. Также видны поврежденная церковь и железнодорожная станция.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки 17 февраля. По его словам, была освобождена территория площадью 31,75 кв. км.

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