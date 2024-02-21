Как выглядит Авдеевка с высоты после боев. Видео
Разрушенную после боев Авдеевку в ДНР сняли с коптера. На кадрах видны разрушенные жилые дома, многоэтажки. Также видны поврежденная церковь и железнодорожная станция.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки 17 февраля. По его словам, была освобождена территория площадью 31,75 кв. км.
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