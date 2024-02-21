Появились кадры из Авдеевки после боев

Как выглядит Авдеевка с высоты после боев. Видео

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Разрушенную после боев Авдеевку в ДНР сняли с коптера. На кадрах видны разрушенные жилые дома, многоэтажки. Также видны поврежденная церковь и железнодорожная станция.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки 17 февраля. По его словам, была освобождена территория площадью 31,75 кв. км.